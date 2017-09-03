به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان امروز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه با حضور مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، فاتح بادپروا دبیر جشنواره، سامان خلیلیان مدیرکل دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی برگزار شد.

در ابتدای این نشست شفیعی با اشاره به ظرفیت های تئاتر کردستان و برپایی این جشنواره در شهر مریوان عنوان کرد: هنرمندان تئاتر کردستان و مخصوصا مریوان توانایی های بسیاری در زمینه تئاتر خیابانی دارا هستند. با توجه به این ظرفیت ارزشمند و همچنین مخاطبان تئاتر خیابانی در مریوان که بسیار علاقه مند و پیگیر این جشنواره هستند این رویداد هنری جایگاه ویژه ای دارند و مدیران و نمایندگان مجلس پیگیر برگزاری مناسب آن هستند. همچنین این جشنواره جایگاه خود را بین جشنواره هایی که در ایران برگزار می شود، باز کرده است.

وی ادامه داد: جشنواره در سرزمینی برگزار می شود که علاوه بر دارا بودن امنیت صددرصد مورد توجه هنرمندان قرار دارد و اتفاق بسیار خوشایندی که در دوره گذشته رخ داد انتخاب فاتح بادپروا به عنوان دبیر جشنواره بود که بلافاصله پس از اختتامیه دوره بعد به سمت دبیری انتخاب شد. وی از هنرمندان خوشنام تئاتر خیابانی است و در طول یک سال گذشته دبیرخانه به طور مستمر زیر نظر وی فعالیت کرده است. این دوره نیز از نظر حضور گروه های بین المللی از دوره های جذاب خواهد بود. امیدوارم شاهد برگزاری یکی از دوره های موفق و تاثیرگذار باشیم.

بعد از صحبت های شفیعی با حضور وی و دیگر افراد حاضر در سالن از پوستر این دوره از جشنواره رونمایی شد که این پوستر با طراحی حمید نیکخواه از گرافیست های مریوانی شکل گرفته بود.

در ادامه فاتح بادپروا دبیر جشنواره عنوان کرد: خدا را شاکریم جشنواره ای که از سال ۶۲ و زیر بمباران و جنگ تنها با اتکا به شور و شوق هنرمندان آغاز شده بود در حال حاضر تبدیل به جشنواره بین المللی شده و امسال قرار است کارناوال باشکوهی با حضور هنرمندان و رسانه ها در شهر مریوان برگزار کنیم.

دبیر جشنواره تئاتر مریوان به معرفی بخش های مختلف جشنواره پرداخت و گفت: در این دوره از جشنواره بخش «طرح و ایده» را اضافه کردیم که فارس باقری، سیروس همتی و رحیم عبدالرحیم زاده داوران این بخش هستند. همچنین ۷۲ اثر در بخش مسابقه آزاد و ۶ اثر در بخش آیینی حضور دارند. امسال خود هنرمندان تئاتر خیابانی نیز وارد عرصه داوری شده اند که اتفاق خوشایندی است.

وی درباره بخش کودک جشنواره توضیح داد: در این دوره بخش کودک نیز با توجه به نیازی که احساس می شد اضافه شده است که در این بخش ۵ اثر برای اجرا انتخاب شده اند همچنین به جز بخش کودک بخشی خارج از جشنواره با عنوان «جشن کودک خلاق مریوان» برگزار می شود که خانواده ها از آن استقبال زیادی کرده اند و در آن کودکان ۷ تا ۱۲ سال ثبت نام کرده و قبل از جشنواره در مریوان اجرا خواهند داشت. همچنین شاهد استقبال بسیار خوبی در بخش مرور بودیم که در این بخش ۶ برگزیده جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، جشنواره سراسری لاهیجان، جشنواره تئاتر فتح خرمشهر، جشنواره تئاتر رضوی و جشنواره تئاتر ایلام حضور دارند.

بادپروا درباره بخش بین الملل جشنواره متذکر شد: امسال دبیرخانه با حدود صد کمپانی تئاتر در کشورهای مختلف دنیا مکاتبه کرد تا در مجموع بتوانیم کارهایی را که با فرهنگ مملکت ما و شاخصه های جشنواره همخوان باشند انتخاب کنیم. در همین راستا امسال از کشورهای فرانسه، اسپانیا، آذربایجان، برزیل، کردستان عراق و اوکراین آثار خراجی در جشنواره خواهیم داشت. همچنین یک نمایش ویژه در بخش خارج از مسابقه که بخش معلولین خواهد بود به صحنه می رود.

دبیر جشنواره درباره تجلیل از هنرمندان این عرصه بیان کرد: در بخش تجلیل و بزرگداشت ها امسال از شهرام کرمی، نامق خدایار و فرامرز قلیچ خانی تجلیل خواهد شد که هر سه از هنرمندان فعال و متخصص این حوزه هستند همچنین سه کارگاه آموزشی با حضور محسن اردشیر، یاسر خاسب و قطب الدین صادقی برگزار خواهد شد. از طرف کانون منتقدان تئاتر نیز آثار بعد از اجرا نقد و بررسی می شود. رونمایی از دو کتاب و افتتاح پورتال جشنواره نیز از دیگر ویژگی های این دوره از جشنواره خواهد بود.

وی درباره بودجه جشنواره توضیح داد: امسال با پشتیبانی مهدی شفیعی با استانداری کردستان چندین نشست گذاشتیم تا بتوانیم بودجه مشخصی را از آنها دریافت کنیم که خوشبختانه ۲۵۰ میلیون تومان به ما کمک شد که این اتفاق برای اولین بار رخ داده است، اداره کل هنرهای نمایشی نیز بودجه بیشتری نسبت به سال های گذشته به ما اختصاص داد که جای خوشحالی دارد. تلاش ما این است که ردیف بودجه مشخصی برای جشنواره تعیین شود تا دیگر با دغدغه مالی رو به رو نباشیم.

در ادامه سامان خلیلیان درباره رویکرد این دوره از جشنواره گفت: رویکرد امسال جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با توجه به حضور کشورهای خارجی، ارتباط بین المللی و دیپلماسی و فرهنگی است تا بتوانیم مراوداتمان را افزایش دهیم و گروه های ایرانی هم بتوانند به جشنواره های خارجی دعوت شوند.

وی ادامه داد: همچنین تلاش شده در انتخاب آثار شاهد تنوع زیادی باشیم اما به هر حال برخی آثار خارجی متناسب با شرایط مان نبودند اما سعی کردیم آثاری متنوع در شیوه های اجرایی و با کیفیت انتخاب کنیم.

خلیلیان متذکر شد: در سال های اخیر تلاش شده با تنوع نگاه اجرایی و حضور هنرمندان فعال گونه ها و تکنیک های متنوع و کمتر مورد استفاده قرار گرفته مورد حمایت قرار گیرند چون این شکل اجرایی مطلق تئاتر خیابانی باید شکسته شود به همین جهت در همین دوره شاهد اجرای آثار محیطی، شورایی و آلترناتیو خواهیم بود.

وی در پایان صحبت هایش عنوان کرد: از اردیبهشت ماه امسال اداره کل هنرهای نمایشی و دفتر تئاتر خیابانی مبلغ سه میلیون تومان برای برگزاری کارگاه های آموزشی در هر استان مصوب کرد که تا امروز هفت استان این کارگاه ها را برگزار کرده اند همچنین از طرف اداره کل هنرهای نمایشی مشخصا بودجه ای به انجمن های نمایشی استان ها برای تولید تئاتر خیابانی اضافه شده است.