یک اتفاق نادر در شورا/ حذف دستورجلسه به مدت یک ماه

به گزارش خبرنگار مهر، دستور جلسه جلسات شورای شهر تهران یک روز قبل در اختیار اعضای شورا قرار می گیرد در حالی که قرار بود امروز گزارش نقد و ارزیابی برنامه پنج ساله دوم و تدوین پنج ساله سوم شهرداری تهران به عنوان سومین دستور جلسه چهارمین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در صحن این شورا مطرح شود با تذکر برخی از اعضا به مدت یک ماه از دستور جلسه این شورا حذف شد.

مرتضی الویری عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکری بر این نکته تأکید کرد که تصور می‌کنم این دستور جلسه در شرایط کنونی نباید در صحن شورا مطرح شود.

وی با بیان اینکه این دستور حدود یک ماه و نیم قبل در جلسات غیررسمی منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بود، گفت: گزارش‌هایی در این جلسات ارائه شده و اعداد و ارقام آنها با یکدیگر هماهنگی لازم را نداشت و گزارش‌های ارائه شده همخوانی لازم را با یکدیگر نداشتند. لذا به همین دلیل این موضوع از دستور کار شورا خارج شد. پیشنهاد دادم که از دستور کار جلسه رسمی شورا نیز خارج شود چرا که با بررسی این گزارشات به گونه ای به گزارش ارائه شده صحه می گذاریم درحالی که ما آن گزارش را قبول نداریم.

الویری براین نکته اشاره کرد که در اواخر سال ۹۵ سیاست ها و راهبردهای اصلی برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران به تصویب اعضای شورای شهر چهارم رسیده است حالا باید براین نکته دقت کرد که آیا آقای نجفی شهردار تهران سیاستهای ارائه شده و راهبردهای کلی آن را قبول دارد یا خیر؟

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر معاون برنامه ریزی شهرداری تهران استعفا داده گفت: فکر می کنم با این مباحث این دستورجلسه قابل طرح نباشد.

آروین دیگر عضو شورای شهر تهران نیز براین نکته تأکید کرد که برنامه پنج ساله باید در کمیسیون های شورا مطرح شود و هر کمیسیون در این خصوص نظر دهد.

وی همچنین براین نکته تأکید کرد که موضوع نقد برنامه دوم پنج ساله شهرداری باید از پایش آن جدا بررسی شود.

مجید فراهانی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز براین نکته تأکید کرد که باید تمام مباحث مطرح شده در شورا مسیر لازم خود را طی کنند.

وی از هیئت رئیسه خواستار شد که دقت شود آیا مسائلی که در صحن علنی قرار است طرح شود پیش از آن در کمیسیون های تخصصی بررسی شده است یا خیر و اعضا نباید منفعلانه و پیش از آگاهی کامل با دستور جلسات مواجه شوند.

ابراهیم امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش نیز در سخنانی براین موضوع اشاره کرد که با توجه به اینکه در ابتدای دوران فعالیت دوره پنجم شورا هستیم و کمیسیون ها در آغاز فعالیت خود قرار دارند دستور کار لازم در خصوص فعالیت کمیسیون ها وجود ندارد و لذا بهتر آن است که دستگاه‌های مختلف شهرداری در جلسات حضور پیدا کنند و در خصوص موضوع خود گزارش دهند.

میرلوحی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز براین نکته تأکید کرد که گزارشات ارائه شده مبتنی بر آینده باشد و به گونه‌ای ارائه شود که اماکن نقد و بررسی و بهبود ساختاری آنها عملی باشد.

محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران نیز به ضرورت ارائه گزارش به کمیسیون‌های مختلف برای بررسی مسائل مرتبط با حوزه کمیسیون خود و برنامه پنج ساله شهرداری تهران تأکید کرد و گفت: با این وجود از آمادگی بهتر و اطلاعات بهتر برای حضور در جلسه بهره‌مند می‌شدیم.

احمد مسجدجامعی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش نیز با دفاع از فعالیت های پژوهشی انجام شده گفت: پژوهشگرها عجیب نبوده‌اند که آنچه شهرداری می‌خواهد برسند. اگرچه ممکن است روش پژوهش انجام شده غلط باشد اما باید تأکید کرد که پژوهش جایگاه ویژه‌ای دارد و لذا مسائل را سیاه و سفید و همه یا هیچ نکنیم.

وی همچنین براین نکته تأکید کرد که مدیریت جدید شهری با رویکرد آسایش و آرامش فعالیت دارد درحالی که این دو رویکرد در سیاستهای کلی پیش‌بینی شده برای برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران وجود ندارد.

محمد سالاری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل نیز در مخالفت با حذف این دستور جلسه گزارش و نقد برنامه پنج ساله دوم و بررسی رویکردهای برنامه پنج ساله سوم گفت: هیئت رئیسه اختیار تنظیم دستور جلسه را دارد و موضوع حذف دستور جلسه در دوره چهارم سابقه نداشته است.

وی همچنین از ابراز هیئت رئیسه دوره شورا مبنی بر عدم ارائه اطلاعات قبلی به اعضای شورا در خصوص دستور جلسات اشاره کرد