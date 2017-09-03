۱۱ بهورز به خانه های بهداشت در رفسنجان و انار اضافه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی‌زاده ظهر یکشنبه در همایش روز بهورز در رفسنجان، اظهار داشت: بعد از تحقیقات و بررسی در حوزه سلامت به ویژه وضعیت بهداشت و درمان روستاها در سال ۶۳ تصمیم به راه‌اندازی خانه‌های بهداشت در روستاها گرفته شد که این خانه ها به شبکه بهداشت و درمان بپیوندند.

وی افزود: نخستین خانه بهداشت روستاهای کشور در یکی از روستاهای ارومیه راه‌اندازی شد و در حال حاضر هزاران خانه بهداشت در سراسر کشور ایجاد شده است که حاصل این کار بزرگ نظام، شاخص‌های خوب بهداشت و سلامت و کاهش میزان مرگ و میر مادر و کودک است.

وی به تغییر چهره بیماریها اشاره و بیان کرد: در گذشته بیماریهایی مانند مالاریا، سل، کزاز، طاعون و... و. عامل مرگ و میرها بود و با توجه به اینکه یک عامل داشت مبارزه با آن راحت‌تر بود اما امروز چهره و عوامل مرگ و میرها تغییر یافته و مرگ و میرهای زودرس به سنین ۳۰ تا ۶۰ و ۷۰ سال رسیده و بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان‌ها عامل اصلی مرگ و میرها شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ادامه داد: مردم با آموزش‌های خودمراقبتی سلامت خود را مدیریت می‌کنند و تاثیر بسزایی در سلامتی خود و خانواده بگذرند.

جمالی زاده با بیان اینکه بالغ بر ۱۸ هزار بهورز در کشور فعالیت می‌کنند، یادآور شد: ۱۸۶ بهورز در خانه‌های بهداشت در شهرستان‌های رفسنجان و انار مشغول فعالیت هستند که ۱۱ نفر به‌زودی به جمع بهورزان افزوده می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان ادامه داد: ۱۴ نفر دیگر نیز سال آینده به این جمع می‌پیوندند که با جذب این ۱۴ نفر تا دو سال آینده کمبود بهورز نخواهیم داشت.

جمالی زاده بهورزان را در خط مقدم جبهه سلامتی برشمرد و افزود: بهورزان در روستاها مورد اعتماد همه مردم هستند.