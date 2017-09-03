سارقان مسلح طلافروشی گچساران به دارمجازات آویخته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مزارعی ظهر یکشنبه در نشیت ستاد جرائم استان که با حضور مسئولان ارشد قضایی و انتظامی برگزار شد، افزود: سرقت مسلحانه از طلافروشی در هفته گذشته در گچساران منجربه کشته و مجروح شدن سه نفر شد و این پرونده به صورت ویژه در حال پیگیری است.

وی بیان داشت: احکام قاطعی برای مخلان نظم و امنیت صادر می شود و قضات نیز باید با توجه ویژه و بدون کمترین تخفیفی احکام قاطع را برای افراد شرور صادر کرده و ذره ای در صدور احکام قانونی کوتاهی نکنند.

مزارعی اظهار داشت: جامعه برای ارازل و اوباش و مخلان نظم و امنیت، ناامن می‌شود و این افراد هیچگاه در امنیت نخواهند بود.

وی تصریح کرد: کسانی که در جامعه موجب رعب و وحشت می‌شوند، محارب بوده و بر اساس احکام اسلامی افراد محارب به دار مجازات آویخته می‌شوند.