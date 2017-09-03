  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

رئیس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد:

سارقان مسلح طلافروشی گچساران به دارمجازات آویخته می شوند

سارقان مسلح طلافروشی گچساران به دارمجازات آویخته می شوند

یاسوج- رئیس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد گفت: سارقان مسلح طلافروشی گچساران در صورت دستگیری و محاکمه، در محل وقوع جرم ودر ملاء عام به دار مجازات آویخته می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مزارعی ظهر یکشنبه در نشیت ستاد جرائم استان که با حضور مسئولان ارشد قضایی و انتظامی برگزار شد، افزود: سرقت مسلحانه از طلافروشی در هفته گذشته در گچساران منجربه کشته و مجروح شدن سه نفر شد و این پرونده به صورت ویژه در حال پیگیری است.

وی بیان داشت: احکام قاطعی برای مخلان نظم و امنیت صادر می شود و قضات نیز باید با توجه ویژه و بدون کمترین تخفیفی احکام قاطع را برای افراد شرور صادر کرده و ذره ای در صدور احکام قانونی کوتاهی نکنند.

مزارعی اظهار داشت: جامعه برای ارازل و اوباش و مخلان نظم و امنیت، ناامن می‌شود و این افراد هیچگاه در امنیت نخواهند بود.

وی تصریح کرد: کسانی که در جامعه موجب رعب و وحشت می‌شوند، محارب بوده و بر اساس احکام اسلامی افراد محارب به دار مجازات آویخته می‌شوند.

کد مطلب 4077531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها