به گزارش خبرنگار مهر ، ابراهیم رضایی پیش از ظهر یک‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروزه هدف دانشگاه‌ها به جز علم و پژوهش در راستای موضوع کارآفرینی تعریف می‌شود و دانشگاه وظیفه تربیت انسان‌هایی مولد را برعهده دارد.

وی افزود: در واقع مراکز آموزش عالی باید انسان تراز نسل سوم دانشگاه ها را تربیت کند به نوعی که فرد در این مراکز مهارت‌های مختلفی مانند خوب زیستن، شهروند، دوست، مادر و پدر خوب بودن، توانایی ایستایی در برابر مشکلات را و بسیاری از دیگر مهارت‌ها را کسب کند.

مدیر فرهنگی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه تا سال ۹۲ حجم فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه بسیار پایین بوده است، ابراز داشت: در آن زمان برای ۱۳ هزار دانشجو ۲۸۹ فعالیت فرهنگی انجام شده است و این در حالی است که شاهد رشد ۵۲۳ درصدی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه اصفهان در پایان سال ۹۵ بودیم.

وی با اشاره به اینکه باز کردن فضا برای گفت و گو، ورود سلایق مختلف در چارچوب اخلاق مداری و شانیت بخشیدن به دانشجویان از جمله دلایل این رشد خوب بوده است، ابراز داشت: در واقع در پایان سال ۹۵ تعداد یک هزار و ۵۷۰ فعالیت فرهنگی رقم خورد که در بسیاری از آنها خود دانشجویان حضور داشتند و با دخیل کردن دانشجویان به ایجاد محیط پرنشاط و شاداب در دانشگاه دست زدیم.

تمرکز زدایی از حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان

رضایی با بیان اینکه تمرکز زدایی از حوزه معاونت فرهنگی و توزیع در ۱۳ دانشکده از فعالیت مهم و موثر در این زمینه بوده است، گفت: در حوزه تشکل های سیاسی ۱۱ هزار و ۷۰۰ مخاطب جذب شده و کرسی‌های آزاداندیشی دو هزار و ۳۰ نفر با مخاطب داشته است.