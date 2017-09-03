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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

مدیر فرهنگی دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

رشد ۵۲۳ درصدی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه اصفهان تا سال ۹۵

رشد ۵۲۳ درصدی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه اصفهان تا سال ۹۵

اصفهان - مدیر فرهنگی دانشگاه اصفهان گفت: در سال ۹۲ برای ۱۳ هزار دانشجو ۲۸۹ فعالیت فرهنگی انجام شده اما شاهد رشد ۵۲۳ درصدی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه اصفهان در پایان سال ۹۵ بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی پیش از ظهر یک‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروزه هدف دانشگاه‌ها به جز علم و پژوهش در راستای موضوع کارآفرینی تعریف می‌شود و دانشگاه وظیفه تربیت انسان‌هایی مولد را برعهده دارد.

وی افزود: در واقع مراکز آموزش عالی باید انسان تراز نسل سوم دانشگاه ها را تربیت کند به نوعی که فرد در این مراکز مهارت‌های مختلفی مانند خوب زیستن، شهروند، دوست، مادر و پدر خوب بودن، توانایی ایستایی در برابر مشکلات را و بسیاری از دیگر مهارت‌ها را کسب کند.

مدیر فرهنگی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه تا سال ۹۲ حجم فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه بسیار پایین بوده است، ابراز داشت: در آن زمان برای ۱۳ هزار دانشجو ۲۸۹ فعالیت فرهنگی انجام شده است و این در حالی است که شاهد رشد ۵۲۳ درصدی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه اصفهان در پایان سال ۹۵ بودیم.

وی با اشاره به اینکه باز کردن فضا برای گفت و گو، ورود سلایق مختلف در چارچوب اخلاق مداری و شانیت بخشیدن به دانشجویان از جمله دلایل این رشد خوب بوده است، ابراز داشت: در واقع در پایان سال ۹۵ تعداد یک هزار و ۵۷۰ فعالیت فرهنگی رقم خورد که در بسیاری از  آنها خود دانشجویان حضور داشتند و با دخیل کردن دانشجویان به ایجاد محیط پرنشاط و شاداب در دانشگاه دست زدیم.

تمرکز زدایی از حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان

رضایی با بیان اینکه تمرکز زدایی از حوزه معاونت فرهنگی و توزیع در ۱۳ دانشکده از فعالیت مهم و موثر  در این زمینه بوده است، گفت: در حوزه تشکل های سیاسی ۱۱ هزار و ۷۰۰ مخاطب جذب شده و کرسی‌های آزاداندیشی دو هزار و ۳۰ نفر با مخاطب داشته است.
وی با بیان اینکه همچنین هفت هزار و  ۱۱۰ نفر جذب کانون فرهنگی شدند، بیان داشت: ۳۸ هزار و ۴۹۲ در فعالیت های انجمن علمی شرکت داشتند و چهار هزار و ۲۱۰ نیز در اردوهای دانشگاهی شرکت کردند.
کد مطلب 4077534

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