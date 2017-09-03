۱.۶ میلیون نفر در تعاونی های سراسر کشور اشتغال دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بی نظیر جلالی روز یکشنبه در دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان ایلام اظهار داشت: سرمایه گذاری انجام گرفته برای فعالیت این تعاونی‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: متأسفانه آن‌گونه که در قانون پیش بینی شده تاکنون بخش تعاونی نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا نکرده و همچنان با نقطه مطلوب که سهم ۲۵ درصدی اقتصاد تعاونی است فاصله بسیاری داریم.

جلالی تصریح کرد: از این تعداد تعاونی ۹ هزار و ۸۱۸ تعاونی مربوط به بانوان است که گردش مالی آن سال گذشته بیش از یک هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ظرفیت عظیم بانوان در کشور است.

وی یکی از طرح‌های این وزارتخانه به منظور ترویج فرهنگ کار تعاونی و توسعه گفتمان کار و تلاش و فرهنگ ایرانی اسلامی اجرای طرح سفیران نونهال فرهنگی است ک قرار است تا پایان سال ۶ هزار سفیر نونهال در سراسر کشور داشته باشیم.

جلالی به فعالیت بانوان در زمینه فعالیت‌های تعاونی اشاره کرد و گفت: از مجموع تعاونی‌های شکل‌گرفته ۹ هزار و ۸۱۸ تعاونی مربوط به بانوان است که گردش مالی آن سال گذشته بیش از ۱۷۷ میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت شدید اشتغال در بخش دولتی باید به سمت فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی حرکت کنیم تا از این مرحله سخت که با حجم بسیار زیاد بیکاران روبرو هستیم، خارج شویم.