سازمانهای مردم نهاد نقش اصلی در باز تعریف هنجارهای اجتماعی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرجالله رجبی در نشست تخصصی " نقش سازمانهای مردم نهاد در ارتقا سلامت روانی جامعه"، گفت: برای پویایی تشکلهای غیر دولتی، ابتدا باید نگاه دستگاهها و مسئولین دولتی به آنها را اصلاح کرد.
وی افزود: متاسفانه شاهد هستیم که در بسیاری موارد مسئولین در عمل، ولع خاصی برای قبضه کردن امور دارند در حالی که شعار اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست کاهش تصدی گری دولتی را سر میدهیم .
رجبی گفت: تعداد کارمندان "شهرداری شیراز " به واسطه نبود نگاه کاهش تصدیگری در مدیریت قبلی آن، طی چند سال گذشته به حدود ۱۰ هزار نفر رسیده است حال آنکه شهرداری پاریس با ۶۰۰ کارمند اداره میشود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: وجود نگاه امنیتی به نهادهای غیر دولتی در یک دوره ۸ ساله باعث رکود شدید، تعطیلی و عدم صدور مجوز تشکلهای مردم نهاد شد؛ نگاه امنیتی بزرگترین آفت فعالیت سازمانهای مردم نهاد است .
رجبی اضافه کرد: در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که مسئولین دولتی اصرار دارند به تشکلهای غیر دولتی "ارائه طریق و رهنمود " دهند در حالی که اساسا فلسفه تشکیل و فعالیت این سازمانها وجود نگاه جدید برای انجام امور است.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: مسئولین دولتی بهتر است ارائه طریق و رهنمود خود را برای مجموعه خود نگه داشته و بگذارند نهادهای مردمی با تفکر و اندیشه جدید، گره گشای مسائل جامعه باشند.
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