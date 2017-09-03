پرونده زمین های هفت سنگان در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در گردهمایی ماهانه ائمه جمعه استان قزوین که در دفتر امام جمعه آوج برگزار شد، با بیان اینکه نماز عید قربان هر سال با شکوه بیشتری برگزار می‌شود، اظهار کرد: امسال نماز عید قربان با شکوه بیشتری برگزار شد و ان‌شاءالله در سال‌های آینده مردم با شناخت بیشتر و حضور گسترده‌تری این مراسم را برپا خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری‌های انجام شده در خصوص زمین‌های هفت‌سنگان اشاره و اظهار کرد: زمین‌خوارها و کسانی که از ماجرای زمین‌خواری منفعتی داشته‌اند، خلاف مسلّم قانون عمل می‌کنند، در زمین‌های درجه یک کشاورزی ساخت و ساز انجام می‌دهند، خانه مسکونی احداث می‌کنند، در حالی که به کشاورزانی که واقعاً کار کشاورزی انجام می‌دهند، اجازه ساخت یک اتاق کوچک برای نیازهای ضروریشان داده نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در ادامه با تأکید بر اینکه به یاری خدا پیگیری‌های انجام شده در خصوص زمین‌های هفت‌سنگان به نتیجه خواهد رسید، افزود: با پیگیری مسائل هفت‌سنگان، خلاف‌های مشابهی در نقاط دیگر برملا شد و به یاری خدا جلوی آن‌ها نیزگرفته خواهد شد.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: خداوند تضمین کرده است که از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند و این مهم در احادیث آمده است و تجربه نیز این موضوع را به خوبی تأیید می‌کند.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر صریح قرآن کریم است و نباید برخی جامعه را بی‌نیاز از امر به معروف و نهی از منکر بدانند زیرا چنین موضع‌گیری در تضاد آشکار با فرمان خدای متعال است که می‌فرماید، و باید از میان شما گروهی «مردم را» به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند.

وی به تخلفات انتخاباتی هم اشاره و تصریح کرد: متأسفانه در این دور از انتخابات تخلفاتی صورت گرفته که اگر کاری انجام ندهیم در دوره‌های بعد شاهد تخلفات گسترده‌تری خواهیم بود و نباید در دوره‌های بعد اجازه چنین تخلفاتی داده شود.