دفع یورش داعش در حماه/تسلط بر ۱۲ کیلومتر از جاده السخنه-دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه یورش سنگین داعش را در حماه در هم کوبیده است.

این منابع بیان کردند: ارتش سوریه یورش تروریستهای داعش را در محور شمالی عقیربات در حومه حماه دفع کرده اند.

منابع سوری از حمله موشکی تروریستهای داعش به شهر سلمیه در حومه حماه خبر دادند اما به زخمی شدگان این حملات اشاره ای نکردند.

در همین حال در حومه دمشق نیز ارتش سوریه بر برخی ساختمان ها در محور جنوبی شهرک عین ترما مسلط شد و گذرگاه معروف حرمله که خط امداد رسانی و تخلیه گروههای مسلح است و جوبر را به شهرک عین ترما متصل می سازد را زیر آتش گرفتند.

از سوی دیگر نیروهای ارتش سوریه به عملیات ضد تروریستها در حومه جنوب شرقی الرقه و حومه شرقی حمص و حومه حماه و مناطق جنوبی با اردن ادامه دادند.

ارتش سوریه به عملیات در دورترین نقطه حومه شرقی حمص هم ادامه داد و ۱۲ کیلومتر از جاده السخنه-دیرالزور را از لوث تروریستها آزاد کرد.

منابع سوری همچنین اعلام کردند: ارتش سوریه با حمایت بالگردها به تعقیب تروریستهای داعش در عمق البادیه الشام ادامه داد و آخرین مخفیگاه تروریستها در منطقه هریبشه واقع در جنوب غرب استان دیرالزور را نابود کرد. در این عملیات شماری از تروریستهای تکفیری کشته و زخمی شدند.

ارتش سوریه همچنین یک عملیات ویژه ضد استحکامات گروه تروریستی”داعش” در اطراف جنوبی غربی شهر دیر الزور انجام داد. در جریان این عملیات تعدادی از تروریست ها داعشی به هلاکت رسیدند.

روز گذشته نیز ارتش سوریه شهرک راهبردی عقیربات در استان حماه را از لوث داعش آزاد کرده بود.

از سوی دیگر سانا گزارش داد: علی عبدالله ایوب رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه از یگان های ارتش این کشور در حومه شرقی و شمالی حماه و حومه لاذقیه بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان جنگ ضد داعش در منطقه عقیربات قرار گرفت.