به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان امروز و به دنبال اعلام خبر ششمین آزمایش هسته ای کره شمالی در اظهاراتی به اقدام پیونگ یانگ واکنش نشان داد.

وزیر خارجه آلمان در این باره گفت: کره شمالی یک بار دیگر نشان داد تهدید جدی برای صلح جهانی به شمار می رود.

«زیگمار گابریل» بدون اشاره به رزمایش تحریک آمیز آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره ادامه داد: باید پاسخ حساب شده و شفافی به این تهدید بدهیم.

لازم به ذکر است، صبح امروز یکشنبه ۳ سپتامبر در ابتدا اعلام شد که پیونگ یانگ اعلام کرد موفق به تولید سلاح اتمی پیشرفته تری شده است که قابلیت نصب بر روی موشک های بالستیک را نیز دارد.

در همین راستا، «کی سی ان اِی» رسانه رسمی کره شمالی تصاویری از «کیم جونگ اون» رهبر جوان این کشور را منتشر کرد که وی را در حال بررسی آنچه که بمب هیدروژنی جدید نامیده می شود، نشان می دهند.

پس از آن رسانه از وقوع زمین لرزه در کره شمالی خبر دادند و کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که این زمین لرزه ساختگی و به دلیل آزمایش هسته ای کره شمالی رخ داده است.