۱۵مصوبه سفر وزیر صنعت و معدن به استان عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کارگروهی در معاونت هماهنگی امور اقتصادی در راستای اجرای این مصوبات تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای زیربط، مسئول پیگیری این مصوبات هستند، اظهار داشت: مقدمات اجرای این ۱۵ اقدام مهم و کلیدی در حوزه صنعت، معدن و تجارت در سفر دو روزه شریعتمداری به استان در حال اجرا است.

محنایی افزود: تسریع در واگذاری اراضی مورد نیاز طرح پتروشیمی بویراحمد، تقسیط بدهی آجر دهدشت به شرکت های خدمات رسان، پیگیری تامین منابع ریالی و ارزی پتروشیمی دهدشت، تسهیل در صادرات سیمان استان، تامین آب سیمان مارگون و تامین نیاز ارزی شرکت سیمان سپو دهدشت از جمله این مصوبات است.

وی رفع مشکلات کارخانه قند یاسوج، تسریع در بهره برداری از محور مواصلاتی دهدشت – پاتاوه به عنوان زیرساخت رونق اقتصادی، ایجاد شهرک صنعتی صنایع دستی یا اختصاص زدن صنایع دستی درهر یک از شهرک های صنعتی و پیگیری عدم همکاری احتمالی برخی از بانکها در اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را از دیگر مصوبات وزیر صنعت و معدن عنوان کرد.

محنایی افزود: همچنین تسریع در جذب اعتبار تخصیصی به بخش صنعت و معدن، آغاز فعالیت معدن فسفات چرام و بوکسیت سرفاریاب با مباشرت ایمیدرو، حمایت از کارخانه کشت و صنعت گیاهان داروئی کوبو دنا، همکاری در تامین ناوگان حمل و نقل و زیرساخت های کارخانه سیمان مارگون و چند طرح دیگر از مصوبات سفر شریعتمداری به استان است.