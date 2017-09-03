افراد و نهاد ها برای مقابله با مواد مخدر صنعتی بسیج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، الماس گشتاسبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: محل تولید مواد مخدر سنتی در استان مشخص است اما مکان خاصی برای تولید مواد مخدر صنعتی وجود ندارد.

وی بیان داشت: در این راستا تلاش می کنیم از ظرفیت بسیج در ناامن سازی محیط برای تولید مواد مخدر صنعتی استفاده کنیم.

گشتاسبی با اشاره به نقش مهم فرهنگسازی در پیشگیری از گرایش جوانان به مواد مخدر تصریح کرد: نقش آموزش و پرورش، دانشگاه، صدا و سیما و رسانه ها در راستای آگاهی سازی و پیشگیری از اعتیاد جوانان بیشتر و موثرتر است.

وی تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر و معضل اعتیاد نیازمند همکاری همه مردم و نهادهای نظامی و امنیتی است.