به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری پیش از ظهریک‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: این معاونت وظیفه بررسی آسیب های اجتماعی نه تنها در جامعه دانشگاهی بلکه در استان را برعهده دارد و بر این اساس کانون آسیب‌های اجتماعی استان در این دانشگاه راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های رسمی اصفهان به لحاظ سرمایه اجتماعی رتبه چندان خوبی در کشور ندارد (رتبه آخر را در کشور دارد)، افزود: سرمایه اجتماعی به نوعی دماسنج سلامت جامعه است و این وضعیت در اصفهان نیازمند اقدام و برنامه‌ریزی جدی است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه از سال‌های گذشته مبحث آسیب‌های اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، ابراز داشت: آسیب‌های مهمی که رهبر انقلاب برای تمامی استان‌های کشور مطرح کردند شامل اعتیاد، مفاسد اجتماعی، طلاق و نقاط بحرانی است که در هر چهار مورد وضعیت اصفهان نامطلوب است.

میزان اعتماد در شهر اصفهان به پنج درصد رسیده است

وی با بیان اینکه میزان مشارکت مردم شاخص دوم سنجش سرمایه اجتماعی است، گفت: این در حالی است که بنا بر پژوهش‌ها میزان اعتماد در شهر اصفهان به پنج درصد رسیده است به نوعی که مردم نسبت به پزشک، قاضی، وکیل و غیره کمترین اعتماد را دارند.

قنبری با بیان اینکه دانشگاه اصفهان با انجام فعالیت‌های تحقیقاتی این شاخص‌ها را به همراه دیگر شاخص‌های مهم استانی موثر در سرمایه اجتماعی را بررسی کرده است، تاکید کرد: کانون اتاق فکر در دانشگاه اصفهان تشکیل شده است که دغدغه اصلی این کانون آسیب‌های اجتماعی به ویژه در زمینه آب و محیط زیست استان اصفهان است.

وضعیت حاشیه‌نشینی در اصفهان در حال تغییر است

وی با تاکید بر اینکه وضعیت حاشیه‌نشینی در اصفهان در حال تغییر است، گفت: گزارشی در این ارتباط تهیه و برای مسئولان به همراه راهکارها و راهبردها فرستاده شده است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه راهبردی با نام استاد مشاور فرهنگی در دانشگاه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مطرح شده است، اظهار داشت: استاد مشاور فرهنگی وظیفه دارد از بدو ورود به عنوان مشاور علمی، فرهنگی، اجتماعی و شخصی به دانشجویان کمک کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه اصفهان یکی از سه مراکز آموزشی پر فعالیت کشوری در حوزه فرهنگ در کشور است، ابراز داشت: دانشگاه اصفهان یکی از پنج مرکز علمی کشور هم بوده است که حاصل پویایی و نشاط و آرامش فرهنگی در دانشگاه نیز هست.