۳۰۰ دامغانی در طرح کارورزی ثبت نام کردند/ فعالیت ۲۰ تعاونی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود پور معظمی بعدازظهر یکشنبه در دیدار جمعی از مدیران شرکت های تعاونی دامغان با امام جمعه این شهر به مناسبت هفته تعاون به میزبانی دفتر وی، ضمن بیان اینکه از آغاز اجرای طرح ملی کارورزی ۳۰۰ نفر از فارغ التحصیلان بیکار شهرستان با مراجعه به سایت پیش بینی شده نسبت به ثبت نام خود اقدام کردند، بیان داشت: یکی از اهداف مهم اجرای طرح این است که به افزایش مهارت جویندگان کار کمک می کند و حق و حقوق بیمه کارورز از سوی دولت پرداخت می شود و کارفرما در این خصوص هیچ هزینه ای را پرداخت نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: یکی از شرایط فارغ التحصیلان جویای کار در طرح این است که با توجه به شرایط سنی لحاظ شده مدت شش ماه تا سه سال از مدت فارغ التحصیلی آنان سپری شده باشد و ضمن بهره مندی از حقوق و بیمه از افزایش مهارت نیز برخوردار می شوند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دامغان سن کارورزان برای حضور در این طرح را ۲۷ سال در مقطع تحصیلی کاردانی، ۳۰ سال در مقطع کارشناسی، ۳۳ سال برای مقطع کارشناسی ارشد و ۳۷ سال برای مقطع دکتری بیان کرد.

پور معظمی با اشاره به اشتغالزایی دو هزار و ۹۹ نفر در شرکت های تعاونی دامغان افزود: ۶۵ هزار و ۲۵۲ نفر در شهرستان عضو شرکت های تعاونی و سهام عدالت هستند.

وی همچنین با اشاره به ثبت ۵۰۰ شرکت تعاونی در دامغان گفت: از این تعداد ۲۵۲ شرکت فعال و در بخش های کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات، فرش دستباف، حمل و نقل، شرکت های تعاونی فراگیر ملی و اعتباری فعالیت دارند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دامغان با بیان اینکه بیشترین فراوانی شرکت های تعاونی در بخش کشاورزی و صنعتی است، افزود: در سال گذشته هشت شرکت تعاونی و در پنج ماهه نخست سال جاری پنج تعاونی جدید ثبت و فعالیت خود را آغاز کردند.

وی خاطرنشان کرد: ۲۰ تعاونی دامغان در بخش بانوان فعال است.

پورمعظمی همچنین از اجرای طرح ملی تعاون روستا در دامغان خبر داد و گفت: این طرح برای نخستین بار در سطح ۱۰ روستای شهرستان اجرا می شود.