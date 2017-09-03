سرهنگ علی معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز گذشته یک مورد نزاع و درگیری در یکی از روستاهای تابعه شهرستان تویسرکان رخ داد که موجب قتل یک جوان شد.

وی گفت: پلیس با کسب این خبر به سرعت به محل جرم اعزام و با جسد جوانی حدودا ۲۸ ساله روبرو شد که آثار جراحت با چاقو بر بدنش مشهود بود.

فرمانده انتظامی تویسرکان عنوان کرد: طی تحقیقات فنی، ضارب فردی ۴۰ ساله و از اقوام مقتول به سرعت توسط پلیس شناسایی شد.

سرهنگ معصومی عنوان کرد: با رد زدنی قاتل مخفیگاه وی در کوه های اطراف شهرستان کشف و پلیس وارد عمل شد و با غافلگیری تمام متهم را دستگیر کرد.

فرمانده انتظامی تویسرکان عنوان کرد: در بررسی شناسنامه کیفری قاتل، سوابق کیفری وی نمایان شد.

سرهنگ معصومی عنوان کرد: قاتل فردی سابقه دار، جانی و خطرناک بود که در اعترافاتش گفت زندانی است و اکنون در مرخصی به سر می برد و علت درگیری اش با مقتول اختلاف خانوادگی بوده است.