۴ هزار کودک کار و بازمانده از تحصیل مهرماه به مدرسه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با بیان این مطلب، افزود: تامین زیرساخت ۱۶ مرکز پرتو با ظرفیت ۳ هزار نفر از سوی شهرداری صورت گرفته و با همکاری سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و خیرین به منظور مداخلات اجتماعی اداره می شود.

وی افزود: کودکان بدسرپرست، بی سرپرست و کودکانی که به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه های تحصیل قادر به حضور در مدارس عادی نیستند با حمایت شهرداری تهران در مراکز پرتو امکان تحصیل خواهند داشت.



مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به فعالیت ۴ مرکز صبح رویش که به همت شهرداری تهران راه اندازی شده است، گفت: این مراکز با ظرفیت ۸۰۰ نفر با هدف ایجاد امکان سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل راه اندازی شده است و کودکانی که به دلیل شرایط سنی امکان تحصیل در مدارس را ندارند می توانند به راحتی ادامه تحصیل دهند.

به گفته وی تمام هزینه های تحصیل اعم از لباس، نوشت افزار و هزینه های ثبت نام ۴ هزار کودک توسط شهرداری تهران تقبل می شود تا این کودکان بتوانند با فراغ بال تحصیل کنند.