خنثی سازی عملیات تروریستی گسترده در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، اداره مبارزه با تروریسم لیبی اعلام کرد که قرار بود با استفاده از این مواد منفجره تی ان تی به وزن ۵۰۰ کیلوگرم که در چند خودرو جاسازی شده بود، فرودگاه بین المللی بنینا این کشور هدف قرار گرفته شود و این خودروهای بمب گذاری شده از شهر مصراته در غرب لیبی به سمت شهر بنغازی در حرکت بود که توسط نیروهای امنیتی کشف و توقیف شد.

مسئولان لیبیایی تاکید کردند که نیروهای این کشور توانستند از زمان خروج این خودروها از شهر مصراته آنها را زیر نظر بگیرند و با کمین کردن در مسیر آنها در نزدیکی شهر اجدابیا آنها را توقیف کنند.

شایان ذکر است که این محموله مواد منفجر دومین محموله در نوع خود به شمار می آید که طی کمتر از یک ماه شناسایی شده است.