  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۰۲

خنثی سازی عملیات تروریستی گسترده در لیبی

خنثی سازی عملیات تروریستی گسترده در لیبی

مسئولان امنیتی لیبی از کشف و خنثی سازی یک عملیات انفجاری برای هدف قرار دادن فرودگاه بین المللی «بنینا» خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، اداره مبارزه با تروریسم لیبی اعلام کرد که قرار بود با استفاده از این مواد منفجره تی ان تی به وزن ۵۰۰ کیلوگرم که در چند خودرو جاسازی شده بود، فرودگاه بین المللی بنینا این کشور هدف قرار گرفته شود و این خودروهای بمب گذاری شده از شهر مصراته در غرب لیبی به سمت شهر بنغازی در حرکت بود که توسط نیروهای امنیتی کشف و توقیف شد.

مسئولان لیبیایی تاکید کردند که نیروهای این کشور توانستند از زمان خروج این خودروها از شهر مصراته آنها را زیر نظر بگیرند و با کمین کردن در مسیر آنها در نزدیکی شهر اجدابیا آنها را توقیف کنند.

 شایان ذکر است که این محموله مواد منفجر دومین محموله در نوع خود به شمار می آید که طی کمتر از یک ماه شناسایی شده است.

کد مطلب 4077615
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها