خرید ۸۹ هزار تن گندم از کشاورزان رزنی 

رضا وثاقتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برداشت گندم از مزارع شهرستان رزن به پایان رسیده است، گفت: مراکز خرید پیش بینی شده، تا خرید آخرین دانه گندم برداشتی از کشاورزان فعال خواهند بود.

وی اظهار داشت: شهرستان رزن طی سال جاری در زمینه خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط تعاون روستایی، مقام نخست استان همدان را دارد.

رئیس تعاون روستایی رزن با بیان اینکه پول گندم کاران شهرستان رزن در حال پرداخت است، گفت: ۷۰ درصد کشاورزانی که در مراحل اول گندم خود را تحویل داده اند ۵۰ درصد مطالباتشان را دریافت کرده و ۳۰ درصد مابقی نیز به ترتیب اولویت در نوبت پرداخت قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۱۴ هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان خریداری شده بود، عنوان کرد: شهرستان رزن طی سال گذشته رتبه نخست استان همدان را در خرید تضمینی گندم به دست آورد.

وثاقتی گفت: طی سال زراعی جاری به علت کاهش نزولات آسمانی شاهد کاهش تولید و خرید گندم در شهرستان رزن نسبت به سال گذشته بودیم.

وی با بیان اینکه به دلیل نزدیک بودن قیمت بازار به قیمت تضمینی جو کشاورزان بیشتر تمایل دارند جو خود را در بازار آزاد به فروش برسانند، عنوان کرد: تا به امروز بیش از ۹۵ درصد گندم های کشت شده شهرستان رزن برداشت شده است.

رضا وثاقتی از خرید ۸۹ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط اداره تعاون روستایی این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این میزان گندم در ۱۲ مرکز خرید پیش بینی شده توسط اداره تعاون روستایی شهرستان خریداری شده است.

وی اضافه کرد: گندم خریداری شده در شهرستان رزن از نظر کیفیت بهترین نوع گندم در سطح استان است.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان رزن اظهارداشت: تا اتمام کامل برداشت و با پر شدن انبارهای مراکز خرید گندم، گندم‌های جمع‌آوری شده به سیلوها انتقال می یابد.