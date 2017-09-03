توسعه همه جانبه بدون ایجاد فرصت های برابر برای زنان محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر یکشنبه در مراسم تقدیر از بانوان کارآفرین استان با تبریک دهه ولایت و امامت و عید سعید غدیر اظهار داشت: به کار گیری بانوان در حوزه های مدیریتی یکی از سیاستهای جدی دولت تدبیر و امید بوده و است و دکتر روحانی مسئولیت دو معاونت و دستیار ریاست جمهوری در امور حقوق شهروندی را در دولت دوازدهم به زنان سپرد.

وی افزود: مطالبه برای افزایش حضور زنان در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری به طور جدی مطرح شد که بر این اساس قرار است ظرفیت زنان در مدیریت دولتی تا ۳۰درصد افزایش یابد و از زنان و جوانان باید در سطوح مدیریتی استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر به دنبال توسعه همه جانبه هستیم یکی از الزامات توسعه ایجاد فرصت برابر برای آحاد جامعه است که استفاده از ظرفیت بانوان در این راستا ضروری است گفت: ۵۰ درصد جمعیت کشور زنان هستند و جامعه باید از این ظرفیت و قابلیتها در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بهره مند شود.

استاندار مازندران گفت: توسعه و پیشرفت همه‌جانبه بدون توجه به مطالبات زنان و ایجاد فرصت‌های برابر برای آنها محقق نمی شود و امیدوارم بکارگیری زنان متخصص و کارشناس در دولت دوزادهم به طور جدی افزایش یابد.

وی به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی براینکه امروز، زن در کشور ما می‌تواند در میدان سیاست و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و جهادی و کمک به مردم و انقلاب و حضور در میدانهای گوناگون، شخصیت خودش را با حفظ متانت و وقار و حجاب اسلامی نشان بدهد اشاره و اضافه کرد: خوشبختانه امروز بانوان در صحنه‌های مربوط به علم و دانش با تلاش خود راه را باز کرده و حضوری موثر دارند و در بسیاری از مشاغل نیز به همین گونه عمل کرده‌اند.

فلاح جلودار ادامه داد: بانوان برای حضور در عرصه‌های مدیریتی، باید تلاش بیشتری کنند، همانگونه که در علم، تحقیقات و مسایل سیاسی، حضورشان در جامعه، حضوری خوب و چشمگیر بوده است و امروز در دولت، مجلس، شوراها و سایر ارکان حکومتی، بانوان حضور داشته و نقش‌آفرینی می‌کنند.

استاندار مازندران گفت: دولت بر اساس منشور حقوق شهروندی متعهد است تا فرصت یکسان برای زنان و مردان را فراهم کند و مدیریت ارشد استان متعهد به اجرای حقوق شهروندی و ایجاد زمینه مناسب برای تحقق حقوق برابر برای آقایان و بانوان است.

قابل ذکر است در این مراسم از بانوان کارآفرین غرب مازندران با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تقدیر شد.