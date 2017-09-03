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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۲۵

دبیر انجمن فرهیختگان و دانشجویان کهگیلویه و بویراحمد:

سومین همایش استانی انجمن فرهیختگان ودانشجویان استان برگزار می شود

سومین همایش استانی انجمن فرهیختگان ودانشجویان استان برگزار می شود

یاسوج- دبیر انجمن فرهیختگان و دانشجویان کهگیلویه و بویراحمد گفت: سومین همایش استانی انجمن فرهیختگان و دانشجویان استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرزاد نجات‌نیا بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دهمین نشست هم اندیشی انجمن فرهیختگان و دانشجویان استان در گچساران برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: این نشست با رویکرد اقتصاد مقاومتی، کسب و کار و اشتغال جوانان روز پنجشنبه ۱۶ شهریورماه برگزار خواهد شد.

نجات نیابا بیان اینکه افراد مقالات خود را از طریق ایمیل ارسال کنند، گفت: سه عنوان از مقالات برگزیده فرصت ارائه در نوبت صبح را دارند.

وی برگزاری این همایش را با حضور مسئولان استانی و شهرستانی عنوان کرد و افزود: اقتصاد، مدیریت گردشگری، فرهنگی، اجتماعی و محرومیت زدایی، نفت و گاز و کسب و کار در صنعت فضای مجازی از مهمترین محورهای این همایش است.

نجات نیا تصریح کرد: سهمیم شدن نخبگان استان در رشته‌های مختلف در راستای کمک به توسعه همه جانبه استان، بدون در نظرگرفتن گرایشهای سیاسی و نگاههای جغرافیایی از اهداف انجمن نخبگان استان است.

کد مطلب 4077635

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