«موگرینی» و «استولتنبرگ» آزمایش اتمی پیونگ یانگ را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به آزمایش بمب هیدروژنی توسط کره شمالی در بیانیه ای اظهار داشت: کره شمالی باید فعالیت حول سلاح های هسته ای، سلاح های کشتار جمعی و موشک های قاره پیما را ترک کند و سریعا تمام اقدامات مرتبط با آن را خاتمه دهد.

موگرینی همچنین اقدامات کره شمالی را «تحریک کننده» و «تهدیدی علیه امنیت منطقه ای و بین المللی» عنوان کرده است.

همچنین «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو نیز نسبت به آزمایش بمب هیدروژنی صبح امروز کره شمالی واکنش نشان داده و گفته است: ناتو از الگوی رفتار بی ثبات کننده پیونگ یانگ بسیار نگران و معتقد است که این دست از رفتارها تهدیدی علیه امنیت منطقه و جهان به شمار می رود.

وی همچنین از کره شمالی خواسته که تمام اقدامات مرتبط با فعالیت هسته ای خود را تعطیل کند و فورا به مذاکرات بین المللی تن دهد.