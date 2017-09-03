مقبره رئیسعلی دلواری اربعین سال جاری تکمیل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست در آیین بزرگداشت یکصد و دومین کنگره سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری با گرامیداشت مقام شهداء و علمای تاثیر گذار استان بوشهر، اظهار داشت: قیام رئیسعلی دلواری برجستگی های بسیاری داشت اما بعد دینی و مذهبی بسیار مهم بوده است.

وی افزود: اکنون رئیسعلی دلواری فراموش نشده است چرا که رئیسعلی دلواری های بسیاری بودند و هستند که همچنان حافظ اعتقادات و خاک این کشور قهرمان پرور هستند.

امام جمعه دلوار با اشاره به ساخت مقبره رئیسعلی دلواری در نجف، تصریح کرد: این مقبره با کمک مردم و مسئولین اربعین امسال به اتمام خواهد رسید.

فرماندار تنگستان نیز در این آیین عنوان کرد: تاریخ تنگستان با پایمردی و استقامت شهید رئیسعلی دلواری و یاران آن بزرگوار عجین شده است.

عادل دهدشتی بیان کرد: مبارزه رئیسعلی دلواری نقطه عطف مبارزه با استکبار در کشور بوده است و اکنون نیز جوانان دلواری به تبعیت از این شهید بزرگوار در حفظ سرزمین و اعتقادات تلاش می کنند.