آمادگی حشد شعبی برای مشارکت در عملیات آزادسازی الحویجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، احمد الاسدی سخنگوی حشد شعبی عراق از آمادگی نیروهای مردمی برای شرکت در نبرد آزادسازی الحویجه در جنوب غرب استان کرکوک خبر داد.

وی افزود: بر اساس طرح اولیه که از سوی فرماندهی عملیات مشترک برای آزادسازی الحویجه تهیه شده، محورها تقسیم نشده و حشد شعبی آماده مشارکت در این نبرد است.

سخنگوی حشد شعبی عراق گفت: ما پس از پایان عملیات تلعفر شروع به پاکسازی آن از مین ها و بمب های کارگذاشته شده از سوی داعش کردیم. عملیات توزیع محورها در الحویجه به زمان زیادی نیاز ندارد.

شایان ذکر است عثمان الغانمی رئیس ستاد ارتش عراق قبلا اعلام کرد که نیروهای این کشور به اطراف صلاح الدین، دیالی و کرکوک برای پاکسازی آن از لوث داعش طی روزهای آینده رهسپار خواهند شد.

وی افزود: نیروهای امنیتی به طور کامل استان نینوا را آزاد کرده اند و مناطق باقیمانده تحت اشغال داعش در اطراف صلاح الدین، دیالی و کرکوک را طی روزهای آینده آزاد خواهند کرد.

الغانمی تاکید کرد: نیروهای عراقی سر داعشی های متعفن را در این مناطق خواهند کوبید.

گفتنی است نیروهای عراقی از چند روز قبل در تدارک شروع عملیات الحویجه می آییم برای آزادسازی الحویجه در جنوب کرکوک و بخش های باقیمانده تحت اشغال داعش در الشرقاط در استان صلاح الدین هستند.