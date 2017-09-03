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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۴۲

آیت الله نوری همدانی:

دفاع از تمامیت اراضی کشور ضروری است

دفاع از تمامیت اراضی کشور ضروری است

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان بر دفاع از تمامیت اراضی کشور و حفظ هوشیاری مقابل دشمنان تأکید کرد و گفت: اگر امنیت در کشوری نباشد نظام آن کشور پایدار نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار رؤسای کلانتری‌های انتظامی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل در مقابل اسلام به دشمنی پرداخته‌اند و روز به روز به دشمنی خود افزوند تا اسلام را از میان بردارند، افزود: امام راحل با حرکت خود چهره خبیث دشمن را برای همگان آشکار کردند.

وی برحفظ آمادگی علمی، فرهنگی، سیاسی و دفاعی و تجهیزاتی و تمرینی در مقابل دشمنان تأکید کرد و گفت: آمریکا برای سلطه برجهان، بمب اتم درست می‌کند، اما به ما که برای دفاع از کشور و اراضی خود تلاش می‌کنیم می‌گویند موشک نسازید، این سخن گزاف و نادرستی است که آنها می‌گویند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه امام راحل تلاش زیادی برای پیروزی انقلاب و نشر آزموه‌های دین و انقلاب انجام داده‌اند، افزود: نباید از کنار آرمان‌های انقلاب و امام راحل به راحتی گذشت بلکه بر هر فردی لازم است آن آرمان‌ها را نشر و توسعه دهد.

وی بیان داشت: امام راحل با تلاش خود نظام ولائی بنیانگذاری کرد و اکنون بر قرار و پایدار است و به همین دلیل پیروی از دستورات ولی فقیه امر لازم و ضروری است.

حفظ بیت المال از مسائل مهم در جامعه است

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه شخصیت‌هایی مانند طلحه و زبیر برای رسیدن به مقام دنیا با حضرت علی(ع) بیعت کرده‌اند، در آن جلسه به خصوص حضرت امیر(ع) بر حفظ بیت المال تأکید فراوانی کرده بودند، افزود: حفظ بیت المال از مسائل مهم در جامعه است که متأسفانه کمتر به آن توجه می‌شود و هرکسی که بی‌توجه به بیت المال باشد لازم است در روز قیامت پاسخگو باشد.

وی گفت: زمانی که حضرت علی(ع) حاضر به دادن پست و مقام به طلحه و زبیر نشدند، آن‌ها هم دست از پیروی از ولایت برداشتند و زمینه جنگ جمل را به راه انداخته‌اند.

این استاد برجسته حوزه در ادامه بر حفظ اسلام و انقلاب، دفاع از تمامیت اراضی کشور و حفظ هوشیاری در مقابل دشمنان تأکید کرد.

وی امنیت را مسئله مهم در هر نظامی دانست و ابراز داشت: اگر امنیت در کشوری نباشد نظام آن کشور پایدار نخواهد ماند و گرفتار هرج مرج می‌شود.

کد مطلب 4077664

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