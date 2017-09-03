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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۴۴

آزادسازی مناطق جدید در حومه حماه/فرار دسته جمعی داعشی ها

آزادسازی مناطق جدید در حومه حماه/فرار دسته جمعی داعشی ها

در ادامه پیشروی های ارتش سوریه و به دست گرفتن کنترل مناطق جدید در حومه شرقی حماه عناصر گروه تروریستی برای حفظ جانشان پا به فرار گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اتاق اطلاع رسانی اخبار جنگ ارتش سوریه امروز (یکشنبه) اعلام کرد که نیروهای سوری به همراه نیروهای هم پیمان خود توانستند کنترل مناطق عقیربات و مسعده و مزرعه رسم قنبر واقع در حومه شرقی حماه را به دست بگیرند.

بر اساس این گزارش عناصر گروه تروریستی داعش با دیدن پیشروی های نیروهای ارتش سوریه دچار ترس و وحشت شده و به صورت دسته جمعی از میدان نبرد در حومه شرقی حماه گریختند.

اتاق اطلاع رسانی اخبار جنگ ارتش سوریه همچنین گزارش داد که این درگیریها منجر به هلاکت ده ها داعشی شده و نیروهای سوری مواضع آنها را نابود کرده و تروریستها را تعقیب می کنند.

از سوی دیگر گروه های مسلح در حومه شرقی لاذقیه یک فروند موشک گراد به سمت اطراف روستای القنجره شلیک کردند که منابع محلی اعلام کردند که این حمله کشته و زخمی بر جای نگذاشته است.

کد مطلب 4077666
فاطمه صالحی

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