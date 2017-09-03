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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۴۱

رئیس سازمان بورس اعلام کرد:

تاثیر مثبت کاهش نرخ سود بر بازار سرمایه

تاثیر مثبت کاهش نرخ سود بر بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، کاهش نرخ سود بانکی را بر بازار سرمایه مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی در حاشیه لیگ ستارگان بورس در جمع خبرنگاران گفت: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه کشور دارد و به نظر می رسد که آثار آن در بورس نمایان شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با اجرایی شدن بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی، بازارهای مالی در مقابل سود جذاب و رقابت پذیر می شود؛ ضمن اینکه هزینه تامین مالی نیز کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه سازمان بورس در نظر دارد تا از طریق ابزار مشتقه، به دنبال ایجاد سودهای بالا برای افراد باشد، تصریح کرد: شرکتهای بورسی با این تغییرات در بازار سرمایه، سودآور خواهند شد و وضعیت بهتری را تجربه می کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: سفته بازی برای ایجاد تعادل در بازارها مناسب است و از طریق می توان حرکت ایجاد کرد.

وی در خصوص وضعیت بانکهای بورسی نیز گفت: کاهش نرخ سود بانکی منجر به تقویت سودآوری بانک های بورسی می شود.

کد مطلب 4077667

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    نظرات

    • دروغ و نیرنگ IR ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
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      سرمایه مردم را نابود کردید باز هم خجالت نمیکشید!

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