روسیه و چین درباره «تعامل مناسب» با کره شمالی به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین امروز و پیش از آغاز نشست بریکس در دیدار با «ولادیمر پوتین» همتای روس خود درباره تعامل به شیوه مناسب با کره‌شمالی به توافق رسیدند.

به گزارش شینهوا، سران دو کشور توافق کردند تا در راستای هدف خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره حرکت کرده و ارتباط و همکاری نزدیک با یکدیگر را برای تعامل درخصوص اوضاع کنونی حفظ کنند.

لازم به ذکر است، نهمین اجلاس گروه بریکس از ۳ تا ۵ سپتامبر (۱۲ تا ۱۴ شهریور ماه سال جاری) در شهر «شیامن» چین و با حضور کشورهای هند، آفریقای جنوبی روسیه، برزیل برگزار خواهد شد.

گفتنی است، هشتمین نشست سران کشورهای عضو ائتلاف اقتصادهای نوظهور موسوم به «بریکس» به میزبانی هند، در ایالت «گوا» واقع در جنوب غرب این کشور برگزار شد.

برزیل، روسیه، چین، آفریقای جنوبی و هند از اعضای این گروه هستند که در ۲۰۰۹ با هدف ایجاد تعادل در عرصه اقتصاد جهانی و مقابله با نفوذ اقتصادی کشورهای غربی شکل گرفت.