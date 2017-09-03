  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۵۸

پیش از آغاز نشست بریکس؛

روسیه و چین درباره «تعامل مناسب» با کره شمالی به توافق رسیدند

روسیه و چین درباره «تعامل مناسب» با کره شمالی به توافق رسیدند

رؤسای جمهور روسیه و چین در دیدار با یکدیگر پیش از آغاز اجلاس بریکس، بر تعامل مناسب با کره‌شمالی به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین امروز و پیش از آغاز نشست بریکس در دیدار با «ولادیمر پوتین» همتای روس خود درباره تعامل به شیوه مناسب با کره‌شمالی به توافق رسیدند.

به گزارش شینهوا، سران دو کشور توافق کردند تا در راستای هدف خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره حرکت کرده و ارتباط و همکاری نزدیک با یکدیگر را برای تعامل درخصوص اوضاع کنونی حفظ کنند.

لازم به ذکر است، نهمین اجلاس گروه بریکس از ۳ تا ۵ سپتامبر (۱۲ تا ۱۴ شهریور ماه سال جاری) در شهر «شیامن» چین و با حضور کشورهای هند، آفریقای جنوبی روسیه، برزیل برگزار خواهد شد.

 گفتنی است، هشتمین نشست سران کشورهای عضو ائتلاف اقتصادهای نوظهور موسوم به «بریکس» به میزبانی هند، در ایالت «گوا» واقع در جنوب غرب این کشور برگزار شد.

برزیل، روسیه، چین، آفریقای جنوبی و هند از اعضای این گروه هستند که در ۲۰۰۹ با هدف ایجاد تعادل در عرصه اقتصاد جهانی و مقابله با نفوذ اقتصادی کشورهای غربی شکل گرفت.

کد مطلب 4077668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها