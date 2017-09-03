حمله با بمب آتشزا به سفارت میانمار در جاکارتا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز آسیا، یک بمب دست ساز صبح امروز (یکشنبه) به داخل سفارت میانمار در جارکارتای اندونزی پرتاب شد که موجب آتش سوزی محدود در طبقه دوم سفارت گردید. این آتش سوزی با حضور سریع امدادگران خاموش شد.

پلیس جاکارتا نیز پرتاب این بمب آتشزا را تایید کرد.

پلیس همچنین به خبرنگاران گفته که سه نفر در این ماجرا دست داشته اند، آنها در حالی که سوار بر یک ماشین تویوتا بودند پس از توقفی کوتاه در نزدیکی سفارت بمب آتشزا را به داخل ساختمان پرتاب کرده و سپس متواری شده اند.

گفتنی است که این اتفاق پس از آن افتاد که جمعی از فعالان حقوق بشر روز گذشته (شنبه) با اجتماع در برابر سفارت میانمار در جاکارتا و سر دادن شعار خواستار پس گرفته شدن جایزه نوبل از «آنگ سان سوچی» شده بودند.

پیش از این غربی ها سوچی را شخصی فعال در زمینه حقوق بشر معرفی کرده بودند. وی به خاطر مسائل حقوق بشری بسیاری از جایزه های بین المللی را از آن خود کرده است.

دور جدید خشونت ها علیه مسلمانان میانمار از ۲۵ آگوست آغاز شده و تاکنون ارتش میانمار بیش از ۴۰۰ مسلمان را کشته و حدود ۷۳ هزار تن را آواره کرده است.