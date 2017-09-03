سامانه ملی«مداخله در طلاق» در مشهد آغاز به کار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار قرار است روز دوشنبه در سفر به خراسان رضوی سامانه ملی مداخله در طلاق کشور را افتتاح کند.این طرح برای اولین بار در مشهد و ۷ شهر بزرگ استان اجرا شده است و بیش از ۱۶ درصد زوجین، سازش یافته اند .

وی همچنین قرار است در چندین برنامه از جمله افتتاح ۱۱ مرکز اورژانس اجتماعی کشور، افتتاح سالن چند منظوره مرکز ماده ۱۶ زنان کارتن خواب و افتتاح پارلمان مشورتی زنان مشهد شرکت کند.

نشست مشترک با سمن های فعال حوزه زنان و گشایش اولین خانه تشکل ها خراسان رضوی از دیگر برنامه های سفر ابتکار به خراسان رضوی اعلام شده است.