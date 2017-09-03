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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۰۴

فرمانده انتظامی رامیان:

قاتل نی تپه ای دستگیر شد

قاتل نی تپه ای دستگیر شد

رامیان – فرمانده انتظامی شهرستان رامیان از دستگیر قاتل نی تپه ای که خواهرش را با تبر به قتل رسانده بود، خبر داد.

سرهنگ علی اکبر بای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته (شنبه) در درگیری خانوادگی در روستای نی تپه شهر خان ببین از توابع شهرستان رامیان برادر ۳۵ ساله خواهر جوانش را به قتل رساند.

وی با بیان اینکه مقتول ۲۳ سال سن داشته است، افزود: قاتل با ضربه تبر به سر مقتول، وی را از پای در آورده است.

فرمانده انتظامی شهرستان رامیان اختلاف خانوادگی را انگیزه قتل دانست و ادامه داد: قاتل پس از ارتکاب جرم و به قتل رساندن خواهرش متواری شده بود که با همکاری پلیس یگان امداد و ماموران آگاهی رامیان و کلانتری خان ببین دستگیر شد.

کد مطلب 4077683

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