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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۵

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد خبر داد:

دستگیری سارق داخل خودرو با ۱۳ فقره سرقت در یاسوج

دستگیری سارق داخل خودرو با ۱۳ فقره سرقت در یاسوج

یاسوج- فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از دستگیری سارق داخل خودرو و اعتراف این سارق به ۱۳ فقره سرقت خبر داد.  

به گزارش خبرنگار مهر،  علی کرم بازیان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهر یاسوج، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

بازیان خاطرنشان کرد:  ماموران  پس از انجام یکسری اقدامات پلیسی و انجام گشت های انتظامی هدفمند، فردی را که در حال سرقت از خودرویی در یکی از مناطق شهر یاسوج بود، شناسایی و دستگیر کردند.

بازیان گفت: متهم  سابقه دار در بازجویی های پلیس به ۱۳ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و سارق جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4077688

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