دستگیری سارق داخل خودرو با ۱۳ فقره سرقت در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، علی کرم بازیان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهر یاسوج، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

بازیان خاطرنشان کرد: ماموران پس از انجام یکسری اقدامات پلیسی و انجام گشت های انتظامی هدفمند، فردی را که در حال سرقت از خودرویی در یکی از مناطق شهر یاسوج بود، شناسایی و دستگیر کردند.

بازیان گفت: متهم سابقه دار در بازجویی های پلیس به ۱۳ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و سارق جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.