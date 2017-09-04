«گلیم دیواری معاصر» در تاروپود تنیده شد/ ماجراجویی با منسوجات

به گزارش خبرنگار مهر، این بانوی هنرمند که متولد ۱۹۵۶ پاریس و مشغول به فعالیت هنری در این شهر اروپایی است؛ فعالیت در حوزه منسوجات را از ۱۹۹۲میلادی، عضویت در «خانه هنرمندان» از ۲۰۰۴ و راهنمای دوره های طراحی لوازم داخلی منزل برای بزرگسالان را از ۱۹۹۲ دنبال کرده است.

میسان در این نمایشگاه تابلوهایی را به مخاطب ارائه کرده که پر از رنگ و تنوع فرمی است که نام های متنوعی را بسته به موضوع برای آنان انتخاب کرده است.

او در تابلوهای «تاپستر» به شیوه ای تابلوهایی را ساخته و پرداخته که برای مخاطبان ایرانی به خاطر نقش فرش و گلیم از تازگی برخوردار است.

کاترین میسان طی کردن دوره تاپستر پرتراکم از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، طی دوره طراح لوازم داخلی منزل ۱۹۸۶، بافنده مصنوعات هنری دستی ۱۹۷۵الی ۱۹۷۹، طی دوره در دانشکده عالی ملی هنرهای کاربردی ۱۹۷۲الی ۱۹۷۴ را در کارنامه هنری خویش دارد و با حضور در این نمایشگاه با صبر و شکیبایی هدف و شیوه کار خویش را برای بازدیدکنندگان بیان می کند.

او در گفت و گو با خبرنگار مهر و هم می گوید: همه چیز با یک ایده از رنگ آغاز می شود؛ جستجویی برای یافتن متریالی برای خلق نقوش برجسته در تاپستری هایم و گاهی با یک قلاب دوزی، من از پشم، نخ، مروارید و گاهی روبان و انواع متنوعی از متریال ها استفاده می کنم.

میسان ادامه می دهد: من با یک ایده دقیق، بدون هیچ نوع طراحی بیرونی شروع به بافت می کنم، مثل یک ماجراجویی بزرگ است که مرا به جایی نا اشنا می برد.

این در حالیست که به گفته هنرمند فرانسوی در حین رهسپاری خلق می کند و به دنبال بافت هایی که فرم می گیرد بر دار پر تراکم است.

او عنوان می کند: همواره تلاش می کنم که حرکت را پیش رو بنهم و به رنگ ها اجازه سفر دهم؛ تمایل دارم تا صحنه های دریایی، اجرام زیردریایی، قایق ها، پرندگان، پروانه ها و دیگر حشرات را برانگیزم.

این هنرمند ۵۱ ساله می گوید: تمام آثار تاپستری من آفریده های هنری اصیل هستند که بین یک تا سه ماه زمان برده اند.

این در حالیست که مسئول نگارخانه تار و پود که میزبان آثار هنری و تاپستری های کاترین میسان است در این باره به خبرنگار مهر می گوید: در این نمایشگاه ۲۰ تابلو قرار گرفته است که مورد توجه مخاطبان هنر قرار دارد.

امین دانشور اعلام می کند: کاترین میسان پیشتر هم با تابلوهایی تاپستری در «موزه هنرهای معاصر» اصفهان آذرماه ۱۳۹۵ و گالری «هفت ثمر» تهران اردیبهشت ماه امسال نمایشگاه برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه میسان در کشورهای دیگر هم با تاپستری هایش علاقه مندان را شگفت زده کرده ادامه می دهد: در تلاش هستیم که این نمایشگاه برای فصل زمستان در شهر کرمان برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «گلیم دیواری معاصر» تا چهارشنبه ۱۵ شهریورماه در نگارخانه تار و پود قرار دارد.