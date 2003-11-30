۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۰۲

در گفت و گو با " مهر "

علي اكبر والايي : مگر كشورهايي كه در مطالعه از ما سبقت گرفته اند " اينترنت " ندارند؟

درباره ظهور فرايندهاي دنياي جديد ارتباطي مانند " اينترنت " و " شبكه هاي ماهواره اي " در كشور ما قدري بزرگ نمايي مي شود و اين سو ء تفاهم ، جامعه ايراني را از خواندن كتاب دور ساخته است.

علي اكبر والايي ، نويسنده معاصر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت :  هنوز موانع متعددي پيش پاي ادبيات ما قرار دارد و تا اين موانع از سرراه برداشته نشود ، نمي توان به جهاني شدن اين ادبيات اميدوار بود.
اين نويسنده كه در حال حاضر مجموعه اي پنج جلدي از بازآفريني  داستان هاي قرآني را در انتشارات مدرسه زير چاپ دارد ، افزود : وقتي جهانيان ببينند كه ما به قانون پذيرفته شده كپي رايت معتقد و پايبنديم ، قطعا مراودات فرهنگي خود را با ما بيشتر مي كنند و در اين تعامل سالم ما هم مي توانيم آثار خود را عرضه كنيم ولي در حال حاضر چون كپي رايت  توسط ناشران ايراني ناديده گرفته مي شود ، حساسيت ها و بدبيني هايي در سطوح جهاني نسبت به ايران به وجود آمده است و در اين شرايط اصولا نبايد توقع داشت كه به ادبيات و نويسندگان توجهي جهاني صورت بگيرد.
والايي تصريح كرد : موضوع ديگري كه همواره به عنوان يك نقيصه در باب فراگير شدن ادبيات ايران در سطح جهاني مطرح بوده و هست ، عدم بهره گيري از مترجمان زبده و مسلط به ادبيات است و همين خلاء تا به حال ، ضربه هاي زيادي به ما وارد كرده است.
پديد آورنده رمان تاريخي " علامه مجلسي " كه به زودي از سوي انتشارات كمك آموزشي منتشر مي شود ، يادآور شد : در خيلي از ترجمه هايي كه در حوزه ادبيات داستاني صورت مي گيرد ، نوعي ساده انگاري و ضعف وجود دارد ، در حالي كه در همه دنيا اين نكته ثابت شده است كه يك مترجم را صرفا نمي توان مترجم ادبي نيز دانست ، كسي مي تواند به عنوان مترجم در صحنه ادبيات ظاهر شود كه علاوه بر آشنايي با زبان خارجي ، به ادبيات و فرهنگ خودش هم تسلط قطعي داشته باشد اما آن چه كه ما اين روزها مي بينيم ، نوعي ساده انگاري محض در ترجمه آثار ادبي از خارج به داخل و داخل به خارج توام با ذوق زدگي و كم پشتوانگي فرهنگي و فكري است و پيداست كه در چنين اوضاعي نبايد منتظر وقوع يك اتفاق بزرگ بود ، چرا كه همه چيز در سطح تمام مي شود .
نام گوينده : علي اكبر والايي
علي اكبر والايي كه تا به حال چندين بار در جشنواره هاي ادبي كودكان و نوجوانان مورد تقدير قرار گرفته است ، نقش برپايي اين جشنواره ها را در رويكرد گسترده مخاطبان به كتاب و فرايندهاي مكتوب و فرهنگي حائز اهميت توصيف كرد و گفت : متاسفانه چند سالي است كه از اين برنامه ها و جشنواره هايي كه شكل سوري و سفارش به خود گرفته اند ، بوي بي هدفي و بي انگيزگي بر مي خيزد و انگار هيچ كس نمي خواهد فكري براي اين قضيه بكند ، تا امروز كه من با شما صحبت مي كنم ، همين شرايط نامناسب حاكم بوده كه مي بينيد!
اين نويسنده و منتقد ادبيات كودكان و نوجوانان كه در حال حاضر بازنويسي داستاني " مثنوي معنوي "  مولوي و " منطق الطير " عطار نيشابوري را در دست اقدام دارد ، خاطرنشان كرد : صريحا بايد بگويم كه متاسفانه مسئولان فرهنگي ما به فكر بيلان كاري هستند و از مقتضيات روز فرهنگ و ادبيات ، غافلند.
والايي گفت : اگر به معناي واقعي كلمه " دغدغه " اي در كار باشد و مصالح ادبيات و مخاطب در نظر گرفته شود ، در طول سال از سوي نهاد ها و سازمان هاي مختلف ، بايد شاهد برپايي جشنواره ها و سمينارهايي باشيم كه بدنه ادبيات ، به ويژه ادبيات كودكان و نوجوانان را در ايران تقويت كند ، نه اين كه پايه هاي آن را سست سازد و نويسنده و ناشر و مخاطب را بي هدف ، مايوس و سرخورده نمايد كه متاسفانه اكنون اين اتفاق در حال رخ دادن است.
بازآفرين متون داستاني مجموعه پنج جلدي قرآني اظهار داشت : در همين جشنواره هاست كه مي توان براي ادبيات و مخاطب آن ، وادي هاي تازه و بكر را كشف كرد و از ركود و بي هدفي صرف ، فاصله گرفت.
والايي با ترسيم وضعيت فعلي كتاب و كتاب خواني در سطح جامعه ، به ويژه در نسل نوجوان و جوان كشور خاطرنشان كرد : كتاب نخواندن ما ريشه درعدم عادت  به مطالعه دارد و بس . نبايد دليل به اين روشني را نديد و به دنبال عوامل ديگري گشت كه در واقع با موضوع ، كاملا بي ارتباط هستند.
اين نويسنده كه داستاني نيز با موضوع نوجوانان فلسطيني براي كودكان و نوجوانان نوشته است ، افزود : اگر بخواهيم واقع بينانه نگاه كنيم ، مي بينيم كشورهايي كه امروزه در خواندن كتاب ، گوي سبقت را از ما ايرانيان ربوده اند ، هم اينترنت و ماهواره دارند و هم از ساير وسايل ارتباط جمعي بي بهره نيستند و اصولا خيلي زودتر از ما به اين امكانات دست يافته اند ، پس چرا در آن كشورها شمارگان روزنامه و مجله و كتاب پايين نيست و خواندن كتاب ، عادت روزمره يك شهروند است؟
والايي گفت : بنابراين نبايد گفت كه در ايران ما ، مردم به خاطر ظهور اينترنت و ساير ابزارهاي ارتباطي و سرگرمي  كتاب و مطالعه را كنار گذاشته اند ، شايد اصولا فرصتي پيش نمي آيد تا كتابي خواند شود و خود مردم بايد اين فرصت را به نوعي در زندگي روزمره خود ايجاد كنند ، البته مسئولان فرهنگي هم در اين زمينه مي توانند كارهاي سازنده و جهت دهنده اي را انجام بدهند.
علي اكبر والايي در ادامه صحبت هاي خود ، " حماسه نگاري " رااز قابليت هاي ادبيات كودكان و نوجوانان خواند و گفت : يقينا ادبيات كودك و نوجوان از بهترين قالب هايي است كه مي تواند حماسه هاي جنگ هشت ساله ما را با برترين شيوه ممكن به مخاطبان خود انتقال بدهد ، حتي كساني كه اصولا جنگ را نديده اند اما در اين بخش هم تلاشي جدي صورت نگرفته است و مي توان گفت كه هنوز در قدم هاي اول هستيم.
وي دليل عمده اين عقب ماندگي را ارتباط ضعيف نهادهاي فرهنگي جامعه با اهل قلم و فعالان عرصه ادبيات كودك و نوجوان عنوان كرد و گفت : نهادهاي  فرهنگي ما ، به ويژه نهادهايي كه مدعي حمايت از ادبيات پايداري هستند ، متاسفانه برداشت هاي يكسويه اي از شاعر ، نويسنده و پديدآورندگان آثار ادبي دارند و تا اين شناخت ، عمقي و واقعي نباشد ، نمي توان به بهبود وضعيت اميد چنداني داشت.
والايي تصريح كرد : در حال حاضر ، " ناشر " ، " نويسنده " و " مخاطب " هر يك به سويي مي روند و اين انشقاق و پراكندگي را نبايد خوشايند دانست.
