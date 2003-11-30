علي اكبر والايي : مگر كشورهايي كه در مطالعه از ما سبقت گرفته اند " اينترنت " ندارند؟

علي اكبر والايي ، نويسنده معاصر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر "

اين نويسنده كه در حال حاضر مجموعه اي پنج جلدي از بازآفريني داستان هاي قرآني را در انتشارات مدرسه زير چاپ دارد

پديد آورنده رمان تاريخي " علامه مجلسي " كه به زودي از سوي انتشارات كمك آموزشي منتشر مي شود

در همه دنيا اين نكته ثابت شده است كه يك مترجم را صرفا نمي توان مترجم ادبي نيز دانست و كسي مي تواند به عنوان مترجم در صحنه ادبيات ظاهر شود كه علاوه بر آشنايي با زبان خارجي ، به ادبيات و فرهنگ خودش هم تسلط قطعي داشته باشد نام گوينده : علي اكبر والايي

علي اكبر والايي كه تا به حال چندين بار در جشنواره هاي ادبي كودكان و نوجوانان مورد تقدير قرار گرفته است

اين نويسنده و منتقد ادبيات كودكان و نوجوانان كه در حال حاضر بازنويسي داستاني " مثنوي معنوي " مولوي و " منطق الطير " عطار نيشابوري را در دست اقدام دارد

اين نويسنده كه داستاني نيز با موضوع نوجوانان فلسطيني براي كودكان و نوجوانان نوشته است

با بيان اين مطلب گفت : هنوز موانع متعددي پيش پاي ادبيات ما قرار دارد و تا اين موانع از سرراه برداشته نشود ، نمي توان به جهاني شدن اين ادبيات اميدوار بود.، افزود : وقتي جهانيان ببينند كه ما به قانون پذيرفته شده كپي رايت معتقد و پايبنديم ، قطعا مراودات فرهنگي خود را با ما بيشتر مي كنند و در اين تعامل سالم ما هم مي توانيم آثار خود را عرضه كنيم ولي در حال حاضر چون كپي رايت توسط ناشران ايراني ناديده گرفته مي شود ، حساسيت ها و بدبيني هايي در سطوح جهاني نسبت به ايران به وجود آمده است و در اين شرايط اصولا نبايد توقع داشت كه به ادبيات و نويسندگان توجهي جهاني صورت بگيرد.والايي تصريح كرد : موضوع ديگري كه همواره به عنوان يك نقيصه در باب فراگير شدن ادبيات ايران در سطح جهاني مطرح بوده و هست ، عدم بهره گيري از مترجمان زبده و مسلط به ادبيات است و همين خلاء تا به حال ، ضربه هاي زيادي به ما وارد كرده است.، يادآور شد : در خيلي از ترجمه هايي كه در حوزه ادبيات داستاني صورت مي گيرد ، نوعي ساده انگاري و ضعف وجود دارد ، در حالي كه در همه دنيا اين نكته ثابت شده است كه يك مترجم را صرفا نمي توان مترجم ادبي نيز دانست ، كسي مي تواند به عنوان مترجم در صحنه ادبيات ظاهر شود كه علاوه بر آشنايي با زبان خارجي ، به ادبيات و فرهنگ خودش هم تسلط قطعي داشته باشد اما آن چه كه ما اين روزها مي بينيم ، نوعي ساده انگاري محض در ترجمه آثار ادبي از خارج به داخل و داخل به خارج توام با ذوق زدگي و كم پشتوانگي فرهنگي و فكري است و پيداست كه در چنين اوضاعي نبايد منتظر وقوع يك اتفاق بزرگ بود ، چرا كه همه چيز در سطح تمام مي شود .، نقش برپايي اين جشنواره ها را در رويكرد گسترده مخاطبان به كتاب و فرايندهاي مكتوب و فرهنگي حائز اهميت توصيف كرد و گفت : متاسفانه چند سالي است كه از اين برنامه ها و جشنواره هايي كه شكل سوري و سفارش به خود گرفته اند ، بوي بي هدفي و بي انگيزگي بر مي خيزد و انگار هيچ كس نمي خواهد فكري براي اين قضيه بكند ، تا امروز كه من با شما صحبت مي كنم ، همين شرايط نامناسب حاكم بوده كه مي بينيد!، خاطرنشان كرد : صريحا بايد بگويم كه متاسفانه مسئولان فرهنگي ما به فكر بيلان كاري هستند و از مقتضيات روز فرهنگ و ادبيات ، غافلند.والايي گفت : اگر به معناي واقعي كلمه " دغدغه " اي در كار باشد و مصالح ادبيات و مخاطب در نظر گرفته شود ، در طول سال از سوي نهاد ها و سازمان هاي مختلف ، بايد شاهد برپايي جشنواره ها و سمينارهايي باشيم كه بدنه ادبيات ، به ويژه ادبيات كودكان و نوجوانان را در ايران تقويت كند ، نه اين كه پايه هاي آن را سست سازد و نويسنده و ناشر و مخاطب را بي هدف ، مايوس و سرخورده نمايد كه متاسفانه اكنون اين اتفاق در حال رخ دادن است.بازآفرين متون داستاني مجموعه پنج جلدي قرآني اظهار داشت : در همين جشنواره هاست كه مي توان براي ادبيات و مخاطب آن ، وادي هاي تازه و بكر را كشف كرد و از ركود و بي هدفي صرف ، فاصله گرفت.والايي با ترسيم وضعيت فعلي كتاب و كتاب خواني در سطح جامعه ، به ويژه در نسل نوجوان و جوان كشور خاطرنشان كرد : كتاب نخواندن ما ريشه درعدم عادت به مطالعه دارد و بس . نبايد دليل به اين روشني را نديد و به دنبال عوامل ديگري گشت كه در واقع با موضوع ، كاملا بي ارتباط هستند.، افزود : اگر بخواهيم واقع بينانه نگاه كنيم ، مي بينيم كشورهايي كه امروزه در خواندن كتاب ، گوي سبقت را از ما ايرانيان ربوده اند ، هم اينترنت و ماهواره دارند و هم از ساير وسايل ارتباط جمعي بي بهره نيستند و اصولا خيلي زودتر از ما به اين امكانات دست يافته اند ، پس چرا در آن كشورها شمارگان روزنامه و مجله و كتاب پايين نيست و خواندن كتاب ، عادت روزمره يك شهروند است؟والايي گفت : بنابراين نبايد گفت كه در ايران ما ، مردم به خاطر ظهور اينترنت و ساير ابزارهاي ارتباطي و سرگرمي كتاب و مطالعه را كنار گذاشته اند ، شايد اصولا فرصتي پيش نمي آيد تا كتابي خواند شود و خود مردم بايد اين فرصت را به نوعي در زندگي روزمره خود ايجاد كنند ، البته مسئولان فرهنگي هم در اين زمينه مي توانند كارهاي سازنده و جهت دهنده اي را انجام بدهند.علي اكبر والايي در ادامه صحبت هاي خود ، " حماسه نگاري " رااز قابليت هاي ادبيات كودكان و نوجوانان خواند و گفت : يقينا ادبيات كودك و نوجوان از بهترين قالب هايي است كه مي تواند حماسه هاي جنگ هشت ساله ما را با برترين شيوه ممكن به مخاطبان خود انتقال بدهد ، حتي كساني كه اصولا جنگ را نديده اند اما در اين بخش هم تلاشي جدي صورت نگرفته است و مي توان گفت كه هنوز در قدم هاي اول هستيم.وي دليل عمده اين عقب ماندگي را ارتباط ضعيف نهادهاي فرهنگي جامعه با اهل قلم و فعالان عرصه ادبيات كودك و نوجوان عنوان كرد و گفت : نهادهاي فرهنگي ما ، به ويژه نهادهايي كه مدعي حمايت از ادبيات پايداري هستند ، متاسفانه برداشت هاي يكسويه اي از شاعر ، نويسنده و پديدآورندگان آثار ادبي دارند و تا اين شناخت ، عمقي و واقعي نباشد ، نمي توان به بهبود وضعيت اميد چنداني داشت.والايي تصريح كرد : در حال حاضر ، " ناشر " ، " نويسنده " و " مخاطب " هر يك به سويي مي روند و اين انشقاق و پراكندگي را نبايد خوشايند دانست.