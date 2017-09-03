به گزارش خبرگزاری مهر، خانم «بالکا ام بته» رییس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی در ادامه دیدارهای خود با مقامات کشورمان عصر امروز با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار از آفریقای جنوبی به عنوان کشوری دوست که در شرایط سخت به ویژه در دوران تحریم ها به کمک و یاری جمهوری اسلامی ایران شتافت، یاد کرد و خواستار توسعه همکاری های دو کشور در تمامی زمینه ها به ویژه همکاری های بانکی شد.

وی همچنین اظهار کرد: ایران می تواند شریک خوب و مطمئنی برای آفریقای جنوبی در منطقه باشد.

ام بته نیز در این دیدار از ایجاد تسهیلات و تلاش برای توسعه هر چه بیشتر روابط دو جانبه، بویژه در بخش همکاری های بانکی با ایران استقبال کرد.

وی همچنین از وجود ظرفیت های زیاد میان دو کشور و لزوم همکاری برای عملیاتی ساختن آن ظرفیت ها سخن گفت.

برگزاری کمیسیون همکاری های مشترک، سفر آینده رئیس جمهور کشورمان به آفریقای جنوبی، برجام و تحولات منطقه، بویژه مساله فلسطین دیگر محورهای عمده مورد گفتگو در این دیدار بودند.