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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۵۴

ظریف در دیدار رئیس مجلس آفریقای جنوبی:

ایران می تواند شریک خوب و مطمئنی برای آفریقای جنوبی در منطقه باشد

ایران می تواند شریک خوب و مطمئنی برای آفریقای جنوبی در منطقه باشد

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران می تواند شریک خوب و مطمئنی برای آفریقای جنوبی در منطقه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم «بالکا ام بته» رییس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی در ادامه دیدارهای خود با مقامات کشورمان عصر امروز با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار از آفریقای جنوبی به عنوان کشوری دوست که در شرایط سخت به ویژه در دوران تحریم ها به کمک و یاری جمهوری اسلامی ایران شتافت، یاد کرد و خواستار توسعه همکاری های دو کشور در تمامی زمینه ها به ویژه همکاری های بانکی شد.

وی همچنین اظهار کرد: ایران می تواند شریک خوب و مطمئنی برای آفریقای جنوبی در منطقه باشد.

ام بته نیز در این دیدار از ایجاد تسهیلات و تلاش برای توسعه هر چه بیشتر روابط دو جانبه، بویژه در بخش همکاری های بانکی با ایران استقبال کرد.  

وی همچنین از وجود ظرفیت های زیاد میان دو کشور و لزوم همکاری برای عملیاتی ساختن آن ظرفیت ها سخن گفت.

برگزاری کمیسیون همکاری های مشترک، سفر آینده رئیس جمهور کشورمان به آفریقای جنوبی، برجام و تحولات منطقه، بویژه مساله فلسطین دیگر محورهای عمده مورد گفتگو در این دیدار بودند.

کد مطلب 4077704

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