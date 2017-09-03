وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم های جدید علیه کره شمالی خبرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، «استون منوشین» وزیر خزانه داری آمریکا امروز (یکشنبه) در واکنش به آزمایش اتمی اخیر کره شمالی در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد که تحریم های جدید علیه پیونگ یانگ همه راه های تجاری با کره شمالی را قطع می کند.

وی همچنین افزود: اگر کشوری می خواهد با آمریکا رابطه تجاری داشته باشد باید با واشنگتن و متحدان این کشور در تحریم کره شمالی مشارکت کند.

کاخ سفید نیز دقایقی پیش اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تا ساعاتی دیگر نشستی را با حضور تیم امنیت ملی خود به منظور بررسی آزمایش بمب هیدروژنی امروز کره شمالی برگزار خواهد کرد.

در بیانیه صادره توسط کاخ سفید در این باره آمده است: تیم امنیت ملی ترامپ اوضاع را به دقت رصد می کند.

صبح امروز کره شمالی از جدیدترین بمب هیدروژنی خود رونمایی کرد، آزمایشی که انفجار آن در قعر زمین موجب یک زمین لرزه مصنوعی شد.