ارتش سوریه به ۲۰ کیلومتری دیرالزور رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای ارتش سوریه طی عملیاتی ضد داعش از شمال شهر السخنه به فرماندهی سهیل الحسن معروف به ببر به ۲۰ کیلومتری دیرالزور آخرین مرکز داعش در سوریه در عملیاتی برای شکستن محاصره شهر دیرالزور رسیدند تا با ادامه پیشروی های بتوانند پایان کار داعش را در البادیه سوریه رقم بزند.

این پیشروی ارتش سوریه پس از آن میسر شد که نیروهای سوری بر کوه راهبردی البشری مسلط و به منطقه قصر الطریفاوی و وادی النظیره رسیدند تا دو راه در برابر ارتش سوریه برای رسیدن به دیرالزور گشوده شود؛ نخست، اتوبان السخنه-دیرالزور و دیگری راه فرعی است تا ارتش سوریه به شکل برق آسا به پیش برود.

نیروهای ارتش سوریه بر روستای رجم الهجانه و کوه صفیه در حومه غربی شهر دیرالزور مسلط شدند و به نیروهایی که از از حومه شرقی حمص می آیند ملحق شدند. ارتش سوریه از شهر السخنه به عنوان مرکز عملیاتی به سوی دیرالزور با حمایت هوایی وسیع روسی-سوری استفاده می کند و مسافت خود را برای شکستن محاصره شهر دیرالزور به کمتر از ۳۰ کیلومتر از سمت اتوبان السخنه رسانده است.

این در حالی است که ارتش سوریه در جوبر در شرق پایتخت سوریه نیز پیشروی داشت و به ورودی تونل حرمله که جوبر را به عین ترما مرتبط می سازد، رسید. ارتش سوریه در این منطقه مواضع تروریستها را زیر آتش توپخانه قرار داده است.

ارتش سوریه در حومه دمشق تروریستها را در کمین محکم گرفتار کرد و یک تون را بمبگذاری کرد و طی درگیری ایذایی، تروریستهای جبهه النصره را به این تونل کشاند و آنها را در کمین گرفتار کرد و شماری از آنها را به هلاکت رساند.

منابع سوری از درگیری های شدید در محور جوبر-عین ترما در شرق دمشق خبر می دهند.