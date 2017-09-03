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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۱۷

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد؛

تشخیص و درمان ۲۲ هزار بیمار سکته قلبی در کشور

تشخیص و درمان ۲۲ هزار بیمار سکته قلبی در کشور

معاون درمان وزارت بهداشت، از تشخیص و درمان ۱۰۰۰ مورد سکته مغزی و ۲۲ هزار سکته قلبی طی دو سال گذشته در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم جان بابایی روز یکشنبه در نشست کنترل و پیشگیری بیماری‌های غیرواگیر، گفت: در زمینه توسعه و مدیریت درمان بیماری‌های غیرواگیر تشخیص و درمان ۱۰۰۰ مورد سکته مغزی  و۲۲ هزار سکته قلبی در کشور انجام شده است.

وی اظهار کرد:  مراکز مدیریت درمان سکته های قلبی و مغزی در  ۱۱۰ بیمارستان کشور و تجهیز این مراکز تحت عنوان کد ۲۴۷  ۷۲۴ انجام شده است که در اثر آن ۱۰۰۰ مورد سکته مغزی  و ۲۲ هزار سکته قلبی,  شناسایی و در جهت توسعه درمان آن اقدامات خوبی انجام شده‌ است.

معاون وزیر بهداشت افزود: سند ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی نیز با هدف کاهش بار و مرگ ناشی از حوادث ترافیکی نیز در در حال اجراست.

وی تاکید کرد: ساماندهی وضعیت درمان بیماران سرپایی یکی دیگر از مسائل مهم است و باید در این زمینه خدمات پیشگیری در NCD را افزایش دهیم.

کد مطلب 4077723
حبیب احسنی پور

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