تشخیص و درمان ۲۲ هزار بیمار سکته قلبی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم جان بابایی روز یکشنبه در نشست کنترل و پیشگیری بیماری‌های غیرواگیر، گفت: در زمینه توسعه و مدیریت درمان بیماری‌های غیرواگیر تشخیص و درمان ۱۰۰۰ مورد سکته مغزی و۲۲ هزار سکته قلبی در کشور انجام شده است.

وی اظهار کرد: مراکز مدیریت درمان سکته های قلبی و مغزی در ۱۱۰ بیمارستان کشور و تجهیز این مراکز تحت عنوان کد ۲۴۷ ۷۲۴ انجام شده است که در اثر آن ۱۰۰۰ مورد سکته مغزی و ۲۲ هزار سکته قلبی, شناسایی و در جهت توسعه درمان آن اقدامات خوبی انجام شده‌ است.

معاون وزیر بهداشت افزود: سند ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی نیز با هدف کاهش بار و مرگ ناشی از حوادث ترافیکی نیز در در حال اجراست.

وی تاکید کرد: ساماندهی وضعیت درمان بیماران سرپایی یکی دیگر از مسائل مهم است و باید در این زمینه خدمات پیشگیری در NCD را افزایش دهیم.