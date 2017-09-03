افزایش امید به زندگی و کاهش بار بیماری ها در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر «اولگ چستنوف» در نشست وزیر بهداشت و اعضای کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر با هیات ارزیاب برنامه ایراپن از سازمان بهداشت جهانی، اظهار داشت: پیشرفت ایران در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر برای سازمان جهانی بهداشت مهم است و جلب نظر کرده چرا که ایران از ۵ سال پیش تا کنون در مقایسه با بسیاری از کشورها، پیشرفت قابل توجهی داشته و می تواند الگویی برای سایر کشورهای جهان باشد.

وی دلیل حضور خود و هیات ارزیاب سازمان جهانی بهداشت از طرح ایراپن را اقدامات ارزشمند و تجربیات مفید ایران در این زمینه دانست و افزود: امیدواریم پیشرفت های طرح ایراپن در نشست ماه اکتبر سازمان جهانی بهداشت و در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای جهان به خوبی عرضه شود.

چستنوف ضمن تقدیر از دولت ایران به دلیل اولویت قرار دادن حوزه سلامت، تصریح کرد: این مقدار توجه و سرمایه گذاری دولت در حوزه سلامت را در هیچ کجای دنیا ندیدم و ایران تنها کشوری است که با وجود بحران اقتصاد جهانی، برای مردمانش چنین هزینه هایی در حوزه پیشگیری از بیماری ها انجام داده است.

معاون مدیر کل سازمان جهانی بهداشت تصریح کرد: هر بار که به ایران سفر می کنم با پیشرفت های جدید و خلاقانه ایران روبرو می شوم به عنوان نمونه توسعه خدمات سلامت دهان و دندان و توزیع ۸۰ کلینیک سیار دندانپزشکی در کشور ایران، بسیار ارزشمند است و حتما نماینده ای از سازمان جهانی بهداشت برای کمک به این موضوع و انتقال تجربیات به سایر کشورها را به ایران اعزام خواهیم کرد و به نظر من پوشش همگانی سلامت که از آمال و آرزوهای نظام سلامت در دنیا است، از سلامت دهان شروع می شود.

چستنوف با اشاره به اقدامات گسترده و ارزشمند ایران در خصوص درمان زودهنگام سکته های مغری و قلبی، خاطرنشان کرد: این اقدامات که برای مقابله با مشکلات عروقی انجام می شود از نظر اقتصادی بسیار مهم است چراکه می تواند از مرگ و معلولیت مردم جلوگیری کرده و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه را به سرمایه گذاری در این حوزه تشویق کند.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان ارتباط سازمان جهانی بهداشت و ایران، یک طرفه نیست زیرا کارهای زیادی را از ایران آموختیم و این اقدامات می تواند الگویی برای سایر کشورها باشد بنابراین موفقیت ایران به معنی موفقیت سازمان جهانی بهداشت و یک مسیر برد_برد است.

چستنوف از وجود مناسب همکاری های بین بخشی در ایران و مشارکت بخش غیردولتی در حوزه سلامت ایران، ابراز خرسندی کرد و یادآور شد: ظرفیت تخصصی ایران فوق العاده زیاد و در حال افزایش است و قطعا از این ظرفیت می توان برای ارتقای سلامت در سطح بین المللی، استفاده کرد.

طرح «ایراپن»،طرحی ملی برای غربالگری افراد به منظور پیشگیری از بیماری های غیر واگیر است.