مشکلات آب و اسکان در مرز مهران؛ بخشی از کمبودها همچنان باقی است

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: مرز مهران به‌عنوان مهم‌ترین مرز زمینی کشور به عتبات عالیات شناخته می‌شود، طی سه سال گذشته بیشترین حجم تردد زوار در ایام اربعین از این مرز انجام‌شده است.

امسال هم پیش‌بینی‌شده بیش از سه میلیون نفر از این مرز وارد خاک کشور عراق شوند، این آمار یعنی حدود ۷۰ درصد ترددها در ایام اربعین از این مرز صورت می‌گیرد اما این میزان تردد با امکانات و زیرساخت‌های ایلام به‌عنوان کوچک‌ترین استان کشور همخوانی ندارد.

کمبودها در بحث آب، تغذیه و اسکان یکی از مهم‌ترین مباحثی است که طی سال‌های گذشته در مرز مهران وجود داشته و با توجه به اینکه تنها دو ماه به اربعین ۹۶ باقی‌مانده به نظر می رسد که امسال هم این مشکلات وجود خواهد داشت.

در این میان مراجعه زائران بدون ویزا به مرز مهران به معضلات و کمبودهای امکانات زیرساختی، اسکان و تغذیه دامن می‌زند. افراد بدون ویزا حتماً توجه داشته باشند که حضور آن‌ها باعث می‌شود خدمات‌رسانی به زائرانی که از پیش برنامه‌ریزی و ویزای خود را دریافت کرده‌اند، به‌کندی صورت گیرد.

علاوه بر خدمات‌رسانی در بخش تغذیه و اسکان، کمبود سرویس‌های بهداشتی از معضلات جدی در مرز خواهد بود، هرچند اقداماتی در این زمینه صورت گرفته اما کافی به نظر نمی‌رسد.

امکانات رفاهی مرز مهران باید گفت در اربعین ۹۶ تقریبا مثل سال گذشته است کمبود مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، نمازخانه، مساجد و.... از دیگر مشکلات در این زمینه است که باید در این مرز قبلا موردتوجه جدی قرار می‌گرفت ولی متأسفانه تاکنون این مهم محقق نشده است.

امکانات رفاهی مرز مهران باید گفت در اربعین ۹۶ تقریبا مثل سال گذشته است، حال اینکه ممکن است نهادهایی اقدام به ایجاد امکاناتی موقت در مرز کنند ولی این اقدامات مشکلات را در مرز منتفی نمی‌کند و باید ریشه‌ای حل شود.

توسعه آب‌رسانی اولویت اول مسئولان

محمدرضا مروارید استاندار ایلام دراین‌ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مشکلات در مهران که پارسال وجود داشت بحث آب‌رسانی بود که امسال برای حل این مشکل برنامه‌ریزی‌شده است.

وی از احداث کارخانه بسته‌بندی آب لیوانی با ظرفیت روزانه ۱۵۰ هزار لیوان در پایانه مرز مهران خبر داده و می گوید: با همکاری وزارت نیرو یک کارخانه آب بسته‌بندی در مرز مهران راه اندازی شده و ظرفیت آب‌رسانی به مرز مهران به ۲.۵ میلیون لیتر در شبانه‌روز افزایش‌ می‌یابد.

مروارید ادامه می‌دهد: ظرفیت خدمات‌رسانی در بخش آب به ۳۰۰ هزار نفر در روز در مرز مهران افزایش‌یافته است.

وی می‌گوید: قطعا امسال مشکلات مربوط به بخش آب در مرز مهران نسبت به سال گذشته کاهش می‌یابد ضمن اینکه برای آب‌رسانی به همه ایستگاه‌ها و موکب‌ها برنامه‌ریزی‌شده است.

وی همچنین می‌افزاید: پیش‌بینی‌ها از افزایش ۱۰ درصدی تردد زوار در مرز مهران دارد و بر این اساس تمامی امکانات رفاهی ازجمله تغذیه و اسکان از قبل پیش‌بینی‌شده است.

مروارید با اشاره به اینکه تمامی تمهیدات در بحث حمل‌ونقل، سوخت، تهیه غذا برای زائران در مرز مهران اندیشیده شده است، اعلام می‌کند: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان امسال پای‌کار هستند و امیدواریم مشکلات سال گذشته به حداقل برسد.

ستاد بازسازی عتبات عالیات امسال مسئولیت کمیته اسکان و تغذیه را بر عهده دارد

جانشین ستاد عتبات عالیات کل کشور هم که هفته گذشته به استان ایلام سفرکرده بود، در این ارتباط می‌گوید: مرز بین‌المللی مهران همچنان از سوی زائران در ایام اربعین حسینی به عنوان اولویت برای تردد محسوب می‌شود.

سردار مسعود شوشتری می‌افزاید: مسئولان این استان طی سال‌های اخیر تلاش زائدالوصفی برای سهولت در تردد زائران اربعین انجام داده‌اند که جای تقدیر دارد.

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور همچنین اعلام می‌کند: ستاد بازسازی عتبات عالیات امسال مسئولیت کمیته اسکان و تغذیه را بر عهده دارد و امیدواریم بهتر از سالیان گذشته در این عرصه ورود کنیم.

برنامه‌های میراث فرهنگی برای توسعه امکانات رفاهی بین‌راهی در اربعین

عبدالمالک شنبه زاده مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام نیز در ارتباط با بحث اسکان و پذیرایی از زائران اربعین به خبرنگار مهر می‌گوید: میراث فرهنگی در چند بخش در بحث راهپیمایی اربعین در مرز مهران حضور دارد، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها بحث توسعه امکانات در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، اسکان و نظارت بر واحدهای پذیرایی و اقامتی است.

وی می‌افزاید: واحدهای پذیرایی و اقامتی برای زائران اربعین به‌طور دقیق در بحث ارائه خدمات و مباحث بهداشتی نظارت می‌شوند.

وی می‌گوید: اربعین یک موقعیت ویژه برای استان ایلام به‌حساب می‌آید و نیاز است امکانات رفاهی و زیرساختی استان متناسب با حجم تردد زوار افزایش یابد.

شنبه زاده تصریح می‌کند: میراث فرهنگی استان ایلام در کمیته‌های اسکان حضور فعال و مستمر دارد و قطعاً در راستای خدمات‌رسانی به زوار اربعین در مرز مهران با جدیت قدم برمی‌دارد.

آماده کردن نمازخانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی

نورالله دلخواه مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان ایلام هم در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از برنامه‌های اصلی حمل‌ونقل و پایانه‌های استان ایلام فراهم کردن شرایط تسهیل در تردد زائران در بحث سوخت‌رسانی، آماده کردن نمازخانه‌ها و مجتمع‌های بین‌راهی است.

وی می‌افزاید: علاوه بر این، مشکلات پایانه مرزی مهران نیز شناسایی‌شده و در بحث سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مشکلات آن حل شده است.

سپاه ایام اربعین آشپزخانه صنعتی در مهران راه‌اندازی می‌کند

سید صادق حسینی فرمانده سپاه استان ایلام نیز درباره پذیرایی از زوار اربعین از تلاش این نهاد برای آماده‌سازی حسینیه سپاه در مرز مهران خبر داده و می‌گوید: این مرکز با ظرفیت پخت روزانه حدود ۸۰ هزار وعده غذا می‌تواند در تأمین نیازهای زائران خدمات مناسبی ارائه دهد.

حشمت‌الله عسگری معاون استانداری ایلام نیز خواستار جانمایی محل استقرار بالگرد اورژانس دانشگاه علوم پزشکی در محل‌های موردنیاز این دانشگاه شده و گفته است: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به‌موقع نقش مهمی در حفظ سلامت و جان زائران دارد.

وی ادامه می‌دهد که باید از هم‌اکنون هماهنگی‌های لازم برای این امر صورت گیرد ضمن اینکه دستگاه تولید آب بسته‌بندی نیز زودتر در مهران استقرار یابد.

لزوم توجه به مسئله اسکان و تأمین آب زائران اربعین

عسگری بر لزوم شناسنامه‌دار کردن موکب‌ها در مرز مهران تأکید کرد تا خدمات بهتری به آنان داده شود و گفت: ماندگاری ویزا داران امسال افزایش‌یافته و احتمال می‌رود دو هفته قبل از اربعین تردد زائران برای عزیمت سفر به عتبات عالیات کشور عراق آغاز شود.

وی ادامه می‌دهد: سال گذشته مهم‌ترین دغدغه و مشکل زوار بحث تأمین آب بود که باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی جدی برای رفع این مشکل صورت گیرد.

عسگری می‌گوید: با توجه به افزایش گرمای هوا در ایام اربعین باید بسته‌بندی آب آشامیدنی موردنیاز، تأمین سرویس‌های بهداشتی، حمام، خودپردازها، محل اسکان و تأمین مواد غذایی موردنیاز زائران از هم‌اکنون برنامه‌ریزی و شروع شود تا در آن ایام با مشکل مواجه نشویم.

موکب‌های اربعین در مهران باید شناسنامه‌دار شوند

حسین کلانتری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام نیز بر شناسنامه‌دار کردن موکب‌های اربعین تأکید کرده و می‌گوید: در صورت شناسنامه‌دار کردن و جانمایی موکب‌ها در اماکن مناسب می‌توان خدمات بهتری به زوار ارائه کرد.

وی ادامه می‌دهد: روشنایی کمربندی شرقی نیز از مشکلات سال گذشته بود که باید شرکت برق استان برای این مشکل چاره‌اندیشی کند.

معاون استاندار ایلام ضمن اعلام اینکه حدود ۵۰۰ کانکس برای تأمین نیازهای نیروی انتظامی در اختیار این یگان قرار خواهد گرفت، تقویت دیوار مرزی و همچنین محدوده گمرک مهران به‌منظور جلوگیری از ترددهای غیرمجاز را از دیگر اقداماتی ذکر کرد که باید در دستور کار باشد.

استقرار سه بالگرد امداد و نجات در اربعین ۹۶

محمد سلیمانی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام نیز در خصوص تمهیدات امدادی برای زائران اربعین می‌گوید: در هر ۵ کیلومتر یک پایگاه امداد و نجات مستقر و در ایام اربعین سه بالگرد هوایی به ایلام اختصاص خواهد یافت.

مشکلات و کمبودهای مهران با شعار حل نمی‌شود و هم‌اکنون زیرساخت‌های ایلام جوابگو نیست وی می‌افزاید: از همه دستگاه‌ها و مسئولان کشوری و لشکری درخواست داریم مسئله تردد زائران در مرز مهران را جدی بگیرند و امکانات لازم را در استان مستقر کنند چون مشکلات و کمبودهای مهران با شعار حل نمی‌شود و هم‌اکنون زیرساخت‌های ایلام جوابگو نیست.

با این شرایط به نظر می‌رسد خیز اولیه از سوی مسئولان استانی برای ایجاد تسهیلات در مرز مهران برداشته‌شده است ولی باید دید بعد از ۲ ماه این عزم تا چه حد در رفع مشکلات مرزی که پذیرای ۳ میلیون زائر است مؤثر بوده و زائران با چه میزان از رضایت از این خط مرزی عبور کرده و دوباره به موطن خود بازخواهند گشت.

این عزم در سالیان گذشته تنها بخشی از نیازهای زوار را برآورده کرده بود و امید است رضایتمندی زائران حسینی از ایلام و ایلامیان بیش از گذشته باشد.