صابر مخدومی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و فرصت زیادی تا شروع لیگ برتر بسکتبال باقی نمانده و تمام تلاش خود را برای بهتر شدن انجام خواهیم داد.

وی افزود: تیم جوان و با انگیزه‌ای داریم و چند بازیکن با تجربه به تیم اضافه می‌شوند که به ما کمک کنند، در یک یا دو پست نیاز به بازیکن داریم که مدیریت باشگاه به دنبال جذب بازیکن و تقویت تیم است.

مخدومی ادامه داد: با توجه به محدود بودن شرایط بودجه و اینکه هدف تیم بومی گرایی و رشد بازیکنان جوان است بازیکنانی اضافه می‌شوند که با تجربه خود به جوانان بومی کمک کنند.

وی در خصوص اینکه بسیاری از بازیکنان این تیم برای نخستین بار حضور در لیگ برتر را تجربه خواهند کرد، گفت: شاید برخی بازیکنان ما با جو لیگ برتر بسکتبال آشنا نباشند اما در فینال فصل گذشته لیگ دسته اول مقابل مهرام یک جو لیگ برتری را تجربه کردیم.

وی تصریح کرد: ممکن است در چند بازی نخست بازیکنان جوان ما تحت تاثیر قرار بگیرند اما به طور قطع در دیدارهای بعدی این مشکل را نخواهیم داشت و جوانان تیم می‌خواهند در لیگ برتر هم خودشان را اثبات کنند.

دعوت نشدن بازیکنی از تیم یس آل گرگان به تیم‌های ملی کم لطفی بزرگی است

کاپیتان تیم بسکتبال یس آل گرگان در خصوص حضور دو تیم گرگانی در لیگ برتر بسکتبال، خاطرنشان کرد: مایه خوشحالی است که دو تیم از گرگان در لیگ برتر بسکتبال حضور دارند و این اتفاق بستر را برای درخشش بازیکنان بومی و جوان فراهم می‌کند.

مخدومی افزود: نگاه رقابتی به دیدار با شهرداری گرگان نخواهیم داشت و خوشحال می‌شویم که بسکتبال گرگان و جوانان بومی این شهر به حق خودشان در بسکتبال برسند.

وی از دعوت نشدن بازیکنی از تیم یس آل گرگان به تیم ملی بسکتبال (ب) و تیم ملی بسکتبال جوانان گلایه کرد و یادآور شد: سال گذشته در لیگ دسته اول عنوان نایب قهرمانی را کسب کردیم اما هیچ بازیکنی از تیم ما به اردوی تیم‌های ملی بسکتبال دعوت نشد که کم لطفی بزرگی به تیم ما است.

وی در پایان گفت: باید از مدیریت باشگاه که با وجود منابع مالی محدود از تیم بومی و جوان یس آل گرگان حمایت کرده و همچنین کادر فنی که وقت زیادی برای بازیکنان می‌گذارد کمال تشکر را داشته باشم و امیدواریم بتوانیم محبت این عزیزان را در لیگ برتر بسکتبال جبران کنیم.