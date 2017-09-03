به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس امروز در واکنش به ششمین آزمایش هسته ای کره شمالی در سخنانی این اقدام را «جسورانه و غیرقابل قبول» توصیف کرد.

نخست وزیر انگلیس در این خصوص گفت: این اقدام کره شمالی تهدیدی برای جامعه جهانی به شمار می آید. من در این باره با «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن نیز گفتگو کردم.

وی افزود: شورای امنیت سازمان ملل باید تحریم های جدیدی را بر کره شمالی اعمال کرده، سرعت اجرای تحریم های کنونی را تشدید کند.

لازم به ذکر است، کره شمالی ساعاتی پیش اعلام کرد که آزمایش بمب هیدروژنی این کشور با موفقیت انجام شده است.

بر اساس اعلام مقامات پیونگ‌یانگ، این بمب هیدروژنی قابلیت بارگذاری روی موشک های جدید بالستیک بین‌قاره‌ای را دارد.

صبح امروز یکشنبه در ابتدا اعلام شد که پیونگ یانگ می گوید موفق به تولید سلاح اتمی پیشرفته تری شده است که قابلیت نصب بر روی موشک های بالستیک را دارد.

در همین راستا، «کی سی ان اِی» رسانه رسمی کره شمالی تصاویری از «کیم جونگ اون» رهبر جوان این کشور را منتشر کرد که وی را در حال بررسی آنچه که بمب هیدروژنی جدید نامیده می شود، نشان می داد.

پس از آن رسانه از وقوع زمین لرزه در کره شمالی خبر دادند و کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که این زمین لرزه ساختگی بوده و بدلیل آزمایش هسته ای کره شمالی رخ داده است.