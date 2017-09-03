استفاده از فضای مجازی تبدیل به فرهنگ عمومی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امینی عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فواید و مضرات فضای مجازی گفت: متاسفانه در عصر امروز استفاده از فضای مجازی تبدیل به فرهنگ عمومی شده و هرکس از این فضا استفاده نکند بی‌فرهنگ محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: محیط خانواده‌ها دیگر آن گرمای سابق را به دلیل ورود فضای مجازی در بین نسل‌های مختلف ندارند و ارتباط‌های حقیقی کمتر روی می‌دهد.

امینی افزود: باید برنامه‌ریزی صورت گیرد تا دوباره فضاهای گرم خانواده‌ها شکل گیرد و فرزندان از درون خانواده‌ها باید تربیت یابند و تحت تاثیر تربیت غلط فضاهای مجازی قرار نگیرند.

نماینده هشترود و چاراویماق در مجلس تصریح کرد: باید خانواده‌ها و مخصوصاً نوجوانان و جوانان را به سوی استفاده صحیح از فضای مجازی سوق دهیم و در این راه مدارس و دانشگاه‌ها نقش آموزشی و آگاهی‌بخشی می‌توانند داشته باشند.

امینی تاکید کرد: باید جوانان از لذت زندگی حقیقی بهره‌مند شوند تا بتوانند فرهنگ اصیل ایرانی را در جامعه بگسترانند و مغلوب فرهنگ غربی نشوند.