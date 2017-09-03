صنعت گردشگری ظرفیتی بزرگ برای ایجاد اشتغال در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی شامگاه یک شنبه در در پنجمین دوره جشنواره سماق شهرستان هوراند، بیان کرد: افزایش دمای هوا به تغییر اقلیم است و تغییر اقلیم نشان‌دهنده این است که باید با طبیعت کنار بیاییم و اگر نیاییم از ما انتقام خواهد گرفت شاید اکنون‌که با بحران کم‌آبی مواجه هستیم در آینده بیش از الآن به بحران‌های زیست‌محیطی دچار شویم.

وی با اشاره به اینکه حوزه گردشگری برای ایجاد اشتغال بیشتر از گذشته در کشور مطرح است، افزود: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی میزبان گردشگران پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ خواهد بود این امر را بهانه‌ای قرار داده‌ایم تا ظرفیت‌های استان را معرفی کرده و از این طریق بتوانیم با جذب گردشگران برای جوانان بیکار اشتغال ایجاد کنیم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: اقتصاددانان معتقدند که اگر تولید در خدمت خدمات باشد به توسعه جامعه منجر می‌شود و روزی پیش‌بینی می‌شود که ۹۰ درصد اشتغال در خدمت خدمات خواهد بود و تنها درصد اندک در حوزه‌های صنعت و کشاورزی خواهد بود و اگر بتوانیم در بخش تولید به مردم خدماتی در خور شان آنها ارائه دهیم در حوزه گردشگری نیز مؤثر عمل خواهیم کرد.

پورمهدی رونق اقتصادی شهرستان هوراند را در گرو معرفی هر چه‌بهتر و بیشتر سماق ذکر کرد، گفت: معرفی چه‌بهتر محصول سماق بسیار مؤثرتر از توسعه هکتارها باغات با وجود کم‌آبی است در حالی که اگر با معرفی سماق بتوانیم گردشگران را به این شهرستان جذب کنیم قطعاً در رونق اقتصادی منطقه نیز تأثیرگذار خواهیم بود.

وی بابیان اینکه شهرستان هوراند به‌عنوان قطب تولید سماق کشور باید به دنیا معرفی شود، ابراز داشت: خوشبختانه سماق شهرستان هوراند نه‌تنها در کشور بلکه پا به عرصه بین‌المللی گذاشته و معرفی می‌شود و برندسازی محصول سماق در جهت آشنایی مردم سایر ممالک نیاز به همت مضاعف در معرفی این محصول دارد به‌طوری‌که در اروپا کسانی هستند که به سماق هوراند علاقه دارند و مشتری هستند.

معرفی سایر محصولات تولیدی شهرستان هوراند

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی معرفی سایر محصولات تولیدی شهرستان هوراند را در کنار سماق جهت جذب گردشگران ضروری دانست، تصریح کرد: زمانی می‌توانیم به اهداف جذب گردشگر و ایجاد اشتغال دست‌یابیم که دولت و ملت همدل و همگام باشند به‌طور مثال نخبگان و فارغ‌التحصیلان توان این را دارند که با استفاده از دانش و علم روز و ظرفیت‌ها سماق هوراند را بیشتر معرفی کنند.

پورمهدی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در معرفی سماق هوراند در جوامع بین‌المللی نیز نقش مؤثری دارند، خاطرنشان کرد: متولی اصلی برندسازی سماق شهرستان هوراند اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان شرقی است و انتظار داریم که میراث فرهنگی همانند جشنواره کباب بناب به بحث سماق هوراند نیز وارد عمل شود و آن‌وقت می‌توانیم بخشی از گردشگران تبریز ۲۰۱۸ را به سمت هوراند و سایر شهرستان‌های منطقه ارسباران هدایت کنیم.

وی بر ایجاد صنایع تبدیلی در کنار تولید محصول منحصربه‌فرد سماق در شهرستان هوراند تأکید کرد و یادآور شد: اگر مردم منطقه هوراند همت کرده و کشت سماق را در کنار معرفی آن توسعه دهند ما نیز به‌نوبه خود در ایجاد نمایشگاه برای آشنایی هر چه بیشتر در خدمت مردم این منطقه خواهیم بود.

۵۰ درصد مزارع هوراند بصورت دستی کشت می شود

در شهرستان هوراند از ۱۵۰۰ هکتار سماق سالانه ۱۲۰ تن محصول فرآوری شده بدست می آید.

۵۰ درصد مزارع هوراند بصورت دستی کشت می شود که با مکانیزه کردن این محصول می تواند تا سه برابر افزایش یابد.

کریم مهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این جشنواره از آمادگی این سازمان برای ارائه تسهیلات برای خرید ماشین آلات با بهره ۱۵ درصد به سماق کاران خبر داد.

زین العابدین مردانیان فرماندار هوراند نیز در این مراسم شناسایی بیشتر محصول سماق و جذب سرمایه گذار در این زمینه را هدف این جشنواره عنوان کرد.

قلی اله قلیزاده نماینده مردم شهرستان های کلیبر ، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت ایجاد واحدهای بسته بندی و فرآوری سماق در شهرستان هوراند تاکید کرد.