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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۲۳:۰۷

شورای امنیت نشست ویژه در مورد کره شمالی برگزار می‌کند

شورای امنیت نشست ویژه در مورد کره شمالی برگزار می‌کند

نشست ویژه شورای امنیت در مورد کره شمالی به درخواست فرانسه، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نمایندگی آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد، شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (ساعت ۱۴ به وقت گرینویچ) در مورد آزمایش هسته ای کره شمالی جلسه برگزار خواهد کرد.

بر این اساس نشست ویژه شورای امنیت به درخواست کشورهای انگلیس، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی برگزار می شود.

روز یکشنبه ۳ سپتامبر پیونگ یانگ اعلام کرد موفق به تولید سلاح اتمی پیشرفته تری شده است که قابلیت نصب بر روی موشک های بالستیک را نیز دارد.

در همین راستا، «کی سی ان اِی» رسانه رسمی کره شمالی تصاویری از «کیم جونگ اون» رهبر این کشور را در حال بررسی آنچه که بمب هیدروژنی جدید نامیده می شود، منتشر کرد.

پس از آن رسانه ها از وقوع زمین لرزه در کره شمالی خبر دادند و کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند که این زمین لرزه ساختگی و به دلیل آزمایش هسته ای کره شمالی رخ داده است.

کد مطلب 4077797

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