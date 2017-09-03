اطفاء آتش در واحد تجاری در نسیم شهر

صمد کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۲۳:۱۵ یک واحد تجاری عکاسی در خیابان اصلی نسیم شهر، روبروی بانک ملی دچار حریق شده و در همان دقایق اولیه حریق گسترش یافت.

وی اضافه کرد: نیروهای امدادی بلافاصله پس از اطلاع از این آتش سوزی به محل حادثه اعزام شدند و در عرض کمتر از ۳ دقیقه به محل حادثه رسیدند.

کریمی گفت: آتش نشانان به سرعت آتش را تحت کنترل قرار داده و از سرایت آن به واحدهای اطراف جلوگیری کردند.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی و یا مصدومیتی نداشت.

سخنگوی آتش نشانی شهرداری نسیم شهر گفت: هم اکنون عملیات اطفاء حریق در این واحد تجاری با موفقیت انجام شد و آتش نشانان در حال ایمن سازی محل هستند.

بر اساس این گزارش، نسیم شهر مرکز بخش بوستان از توابع شهرستان بهارستان است و در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی تهران قرار داد.