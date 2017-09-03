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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱:۲۸

تحولات سوریه؛

آزادی شهرک «شولا» در جنوب دیرالزور/ ارتش در یک قدمی شکست محاصره

آزادی شهرک «شولا» در جنوب دیرالزور/ ارتش در یک قدمی شکست محاصره

نیروهای ارتش سوریه با کمک نیروهای هم پیمان خود شهرک «شولا» در حومه جنوب غربی دیرالزور را آزاد کردند و زمان زیادی تا شکسته شدن محاصره سه ساله دیرالزور باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، نیروهای ارتش سوریه با کمک نیروهای هم پیمان خود شهرک «شولا» در حومه جنوب غربی دیرالزور را آزاد کردند.

شبکه تلویزیونی العالم همچنین گزارش داد: تروریست های داعش اهالی دیرالزور را که با نزدیک شدن نیروهای ارتش سوریه به این شهر اقدام به پرپایی جشن و سرور کرده بودند هدف حملات خمپاره ای قرار دادند که به کشته شدن ۵ نفر از آنها منجر گردید.

نیروهای ارتش سوریه به عملیات نظامی خود در حومه غربی دیرالزور ادامه می دهند و با تسلط بر شماری از نقاط و تپه ها، هم اکنون در ده کیلومتری لشکر ۱۳۷ واقع در غرب دیرالزور حضور دارند و زمان زیادی تا شکسته شدن محاصره سه ساله دیرالزور باقی نمانده است.

کد مطلب 4077812

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