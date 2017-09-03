وحدت مردم عراق عامل اصلی پیروزی بر داعش است/تشکر ازحمایتهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، نخست وزیر عراق شامگاه یکشنبه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات همراه وی دیدار کرد.

در همین راستا، دفتر نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد که حیدر العبادی شامگاه یکشنبه با محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی دبیر این مجمع و هیات همراه آنها دیدار کرد.

بنا بر این بیانیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار آزادی اراضی عراق از داعش و تازه ترین آنها استان نینوا را به نخست وزیر و مردم عراق تبریک گفت.

وی همچنین تصریح کرد که پیروزی های متوالی تحت رهبری حیدر العبادی و با تکیه بر وحدت مردم عراق جهان را شگفت زده کرده و فرصت را از دشمنان عراق و مردم این کشور گرفت.

آیت الله هاشمی شاهرودی در این دیدار بر حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از عراق و حمایت از تلاش های این کشور برای نابودی تروریسم و آزادی تمام اراضی عراق و تحقق مطالبات مردم عراق در زمینه اتحاد، ثبات، بازسازی و توسعه تاکید کرد.

از سوی دیگر حیدر العبادی نیز با استقبال از هیات ایرانی، از میزان روابط بین مردم دو کشور همسایه تمجید کرده و افزایش همکاری ها در راستای خدمت به منافع مشترک طرفین را خواستار شد.

نخست وزیر عراق همچنین از ایران بخاطر حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم تشکر و قدردانی کرد.

حیدر العبادی گفت: وحدت مردم عامل اساسی پیروزی و قدرتی است که با استفاده از آن باندهای تروریستی داعش را شکست دادیم و به تکمیل پیروزی ها با همان اراده و قدرت و با اعتماد به مردم و توانمندی آنها ادمه می دهیم.