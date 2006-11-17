محمد عابد الجابری مورد تقدیر قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونسکو، به مناسبت روز جهانی فلسفه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو از 15 تا 17 نوامبر ( 24 تا 26 ) در سالن همایشهای محمد سادس در مراکش برنامه های متعددی ارائه می دهد.

در مراسم این روز موضوعاتی چون فلسفه و شرایط انسان مدرن، فلسفه و تنوع و ارتباطات فرهنگی، مدرنیته و شرایط زنان، فلسفه و موانع اتحاد فرهنگها، فلسفه و آموزش و گفتگو و ترجمه، فلسفه و گفتگوهای کشورهای شمال و جنوب: مشکلات و آینده، شهروندان و حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

در این مراسم که بیش از 100 فیلسوف از همه نقاط جهان شرکت می کنند، از شخصیت اندیشمند و فیلسوف مغربی محمد عابد الجابری تجلیل و تقدیر به عمل خواهد آمد.

همچنین نشست "بحرانهای دولت و ملتها: تمهید اندیشه" به مناسبت روز جهانی فلسفه و صدمین سالروز تولد هانا آرنت 18 نوامبر (27 آبان) نیز از سوی یونسکو برگزار می شود.