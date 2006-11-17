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۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۱۳

به مناسبت روز جهانی فلسفه؛

محمد عابد الجابری مورد تقدیر قرار می گیرد

محمد عابد الجابری مورد تقدیر قرار می گیرد

یونسکو طی برگزاری مراسم خاصی به مناسبت روز جهانی فلسفه در نظر دارد از اندیشمند و فیلسوف مغربی محمد عابد الجابری تجلیل و تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونسکو، به مناسبت روز جهانی فلسفه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو از 15 تا 17 نوامبر ( 24 تا 26 ) در سالن همایشهای محمد سادس در مراکش برنامه های متعددی ارائه می دهد.

در مراسم این روز موضوعاتی چون فلسفه و شرایط انسان مدرن، فلسفه و تنوع و ارتباطات فرهنگی، مدرنیته و شرایط زنان، فلسفه و موانع اتحاد فرهنگها، فلسفه و آموزش و گفتگو و ترجمه، فلسفه و گفتگوهای کشورهای شمال و جنوب: مشکلات و آینده، شهروندان و حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

در این مراسم که بیش از 100 فیلسوف از همه نقاط جهان شرکت می کنند، از شخصیت اندیشمند و فیلسوف مغربی محمد عابد الجابری تجلیل و تقدیر به عمل خواهد آمد.

همچنین نشست "بحرانهای دولت و ملتها: تمهید اندیشه" به مناسبت روز جهانی فلسفه و صدمین سالروز تولد هانا آرنت 18 نوامبر (27 آبان) نیز از سوی یونسکو برگزار می شود.

کد مطلب 407784

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