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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۱۸

ظرف یک ساعت؛

وقوع ۳ حادثه در رفسنجان ۱۴ مجروح به جا گذاشت

وقوع ۳ حادثه در رفسنجان ۱۴ مجروح به جا گذاشت

رفسنجان - رئیس مرکز مدیریت سوانح و فوریتهای پزشکی شهرستان رفسنجان گفت: بر اثر وقوع سه حادثه در شهر و محورهای مواصلاتی رفسنجان ظرف یک ساعت ۱۴ نفر مجروح شدند.

سید محسن مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه نخست، توضیح داد: حادثه نخست ساعت ۲۱ و ۳۲ دقیقه یکشنبه شب در محور سرچشمه به رفسنجان محدوده سه راهی فرودگاه رخ داد که بر اثر واژگونی سواری پژو پنج نفر مجروح شدند که چهار نفر به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) منتقل شدند و هر چهار نفر وضعیت وخیمی دارند.

وی ادامه داد: در حادثه دوم که هشت دقیقه بعد یعنی در ساعت ۲۱ و ۴۰ دقیقه شب گذشته روی داد، بر اثر واژگونی سواری پژو کرایه در کیلومتر ۷۵ محور انار به رفسنجان بعد از مسجد ابوالفضل پنج نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت سوانح و فوریتهای پزشکی رفسنجان تصریح کرد: حادثه سوم امشب ساعت ۲۲ و ۱۵ دقیقه در بلوار طالقانی سه راه اداره پست رخ داد که بر اثر آن دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد کردند.

وی ادامه داد: در این حادثه چهار نفر مجروح شدند که سه نفر از آنان به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان منتقل شد که وضعیت یکی از مجروحان وخیم اعلام شده است.

کد مطلب 4077849

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