مشکل مبارزه با مواد مخدر با تبدیل ستاد به سازمان حل نمی شود

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر خوب نبوده است در زمینه مبارزه اصولی با تولید و توزیع مواد مخدر کارهای جامع ای انجام نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به عدم استفاده مدیران از عملکردها و تجربیات مدیران سابق گفت:همیشه رسم بر این بوده که یک گروه کارشناسی اقداماتی انجام میدهد و گروه دیگر که بر سر کار می آید بر خلاف تحقیقات و اقدامات انجام شده در دوره قبل اقدام می کند.

وی با هشدار به تغییر ذائقه مصرف مواد مخدر از مواد مخدر سنتی به مواد صنعتی اظهار داشت: باید برای جلوگیری از گسترش مواد مخدر به جامعه آگاهی داد ، هر چه آگاهی جامعه بالا برود میزان مصرف کاهش مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی کاهش می یابد.

ثروتی در خصوص اعلام این خبر که متوسط زمان دسترسی به مواد مخدر در تهران 40 دقیقه است ، چنین اظهار نظر کرد: نیروی انتظامی باید با جدیت بیشتری با توزیع کنندگان مواد مخدر در تهران و سایر شهرها مقابله کند و این روند به هیچ وجه قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه باید نسبت به آثار سوء و زیانبار استفاده از مواد مخدر صنعتی به جامعه آگاهی داد افزود:زمانی که بحث قرص های اکستازی در میان بود صدا وسیما توانست با ارائه برنامه های جالب ایم آگاهی بخشی را داشته بشد و همین روش باید در مورد سایر مواد مخدر صنعتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی دلیل اصلی گرایش جوانان به مواد مخدر را بیکاری ، مشکلات اقتصادی ، فقر فرهنگی و فقر آگاهی اجتماعی بیان کرد و تاکید کرد: اقدامات در این زمینه پیشگیری ، درمان و مبارزه با مواد مخدر کافی نیست و باید نیروی انتظامی و سایر ارگان ها مبارزات جدی تری را برنامه ریزی کنند.

ثروتی با بیان اینکه 8 جلسه در کمیسون اجتماعی مجلس به بحث در مورد مبارزه با مواد مخدر اختصاص داشته است افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای سیاست های کلی نظام ، در این رابطه طرح هایی را ارائه کرده که مجلس در حال بررسی آنها است.